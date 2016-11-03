Укрупнение российских регионов: Дойдет ли очередь до Архангельской области и НАО?

В Правительстве РФ опять заговорили об укрупнении российских регионов.
В данном случае ньюсмэйкером выступает Минэкономразвития, в разработанном этим ведомством проекте говорится о приоритетном развитии геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.
Конкретно о слиянии Архангельской области с НАО пока речь не ведется, но…
Газета «Известия» приводит общие доводы «за»:
- ожидаемое отсутствие стабильного роста численности населения, неуклонное его старение и сокращение доли его экономически активной части. Помимо этого, среди проблем — концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.
Напомним, что тема слияния депрессивной области с богатым природными ресурсами округам периодически возникает в региональном информационном пространстве.
Очевидный камень преткновения – референдум об объединении в НАО заранее обречен на провал. Зато область совсем не против…