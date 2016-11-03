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Укрупнение российских регионов: Дойдет ли очередь до Архангельской области и НАО?

В Правительстве РФ опять заговорили об укрупнении российских регионов.

В данном случае ньюсмэйкером выступает Минэкономразвития, в разработанном этим ведомством проекте говорится о приоритетном развитии геостратегически важных территорий — Дальнего Востока, Арктической зоны Российской Федерации, Северного Кавказа, Калининградской области, Республики Крым и города Севастополь.

Конкретно о слиянии Архангельской области с НАО пока речь не ведется, но…

Газета «Известия» приводит общие доводы «за»:

- ожидаемое отсутствие стабильного роста численности населения, неуклонное его старение и сокращение доли его экономически активной части. Помимо этого, среди проблем — концентрация населения и экономической активности в крупнейших агломерациях страны, устойчивые межрегиональные различия в социально-экономическом развитии России и низкая инфраструктурная обустроенность территории.

Напомним, что тема слияния депрессивной области с богатым природными ресурсами округам периодически возникает в региональном информационном пространстве.

Очевидный камень преткновения – референдум об объединении в НАО заранее обречен на провал. Зато область совсем не против…

20 январь 11:35 | : Политика

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