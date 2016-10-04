Константин Щемелинин: Война на Украине еще не началась, но...

Странное дело — люди, в массе своей, не знают историю. Может быть, это связано с тем, что история насыщена датами, которые надо учить на уроках. Ученики пытаются уяснить себе, кто, что, когда сделал, а ведь это не столь уж и важно: гораздо важнее, что история — это прошлое. То есть, оно было в реальности, а не фантазиях.
Например, сейчас идет война в Сирии, но мало кто знает, что в том регионе когда-то произошла битва при Кадеше. Казалось бы, зачем это знание? Ведь то сражение произошло 3300 лет назад, однако уже тогда были использованы колесницы — аналог современных танков!
Как видно из примера «колесница-танк» тысячелетия не сильно изменили суть боя и если не слишком акцентировать внимание на деталях прошлого, тогда древние события оказываются вполне аналогичными современным!
Также и с нынешней Украиной — в истории уже было масса аналогичных событий! Восстания регионов против центральной власти встречаются регулярно, и самые крупные среди них называются гражданскими войнами.
В первом приближении размер украинского протеста против победы Евромайдана был таким: Донецкая, Луганская, Харьковская и Одесская области плюс АР Крым, что в сумме дает примерно 14 млн. человек. На сегодня результаты тех событий таковы: Крым вошел в состав России, Донецкая и Луганская области стали непризнанными ДНР и ЛНР, а восстания в Харькове (образование ХНР) и Одессе были подавлены. Но даже это не главное — главное, что из 45 млн. человек населения в первоначальном активном протесте участвовало не менее (а если точнее считать, то и более) 15 млн. человек. А когда протестует свыше 30% населения страны, то это не местный бунт, а настоящая гражданская война.
В принципе, на сегодня на Украине число сторонников готовых воевать «за Киев» и «за Донецк» примерно одинаковое.
Спросим историю, сколько процентов от всего предвоенного населения страны погибло в прошлых гражданских войнах от войн, голода, болезней, террора и прочего:
1) Английская революция 1642-1646 годов — 1,1%
2) Гражданская война в США 1861-1865 гг. — 1,9%
3) Гражданская война в России 1917-1922 гг. — 6%
4) Гражданская война в Испании 1936-1939 гг. — 1,7%
5) Война во Вьетнаме 1957-1975 гг. — 8,5%
6) Югославские войны 1991-2001 гг. — 0,5%
7) Гражданская война в Судане 1989-1997 гг. — 6,7%
Так что у Украины с ее 45 млн. человек предвоенного населения есть три сценария:
1) Оптимистичный — потери до 0,5% или 220 тыс. чел.
2) Тяжелый — потери порядка 1-2% или 450-900 тыс. чел.
3) Кровопролитный — потери порядка 6-8% или 2,7-3,6 млн человек.
Кроме этого, естественным приложением к такого рода потерям, оказываются сотни тысяч и миллионы раненых, а также несколько миллионов беженцев.
Сколько лет продлится этот конфликт? Исторические примеры говорят, что до 10-20 лет.
Будущее Украины — это путь войны: в лучшем случае — как в Югославских войнах, в тяжелом варианте — как гражданских войнах в США или Испании, а в худшем случае — как в гражданских войнах в России или во Вьетнаме, или в Судане. Поэтому гражданам Украины не следует равнодушно смотреть на войны в Сирии и Ираке — нечто подобное (может быть, в облеченной или утяжеленной форме) ждет и Украину.
Хорошая новость: на сегодня кровопролитный вариант выглядит наименее вероятным, хотя отнюдь не полностью невозможным.
Если кратко, то весь конфликт на Украине описывается формулой: Киев (вместе с США и ЕС) против Донецка (вместе с Россией).
Путь, по которому пойдет гражданская война на Украине, еще не известен. Фундаментальных факторов, которые могут изменить направление течения войны всего только два. Это способность американского народа долго выдерживать потери, сравнимые с потерями во Вьетнамской войне.
Второй фактор — осознание русскими самих себя и своего места в новом мире, где нет советских людей, то есть принятие национальной идеи русским народом.
Все остальные факторы являются вторичными или работающими на тактическом уровне: санкции против России, попытки государственного строительства на Украине, возможный конфликт между США и Китаем, кризисные явления в мировой экономике и т.д.
При этом самым безопасным крупным городом на протяжениии всей войны, скорее всего, окажется Луганск, а самым опасным городом для существования гражданского населения, вероятно, станет Киев.
История ясно показывает, что гражданская война на Украине еще отнюдь не началась в полную силу.
Три пути, у Украины есть только три пути! Четвертого пути — сказочного, когда где-то кто-то что-то подпишет, и страна сразу же вернется в 2009-2012 годы — так вот, такого сказочного пути у Украины, с тех пор, когда в 2014 году танки пошли на Донбасс, уже нет.
Константин Щемелинин, крымский писатель и военный эксперт