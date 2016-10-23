Ольга Осицына: "Да, мы оппозиция... но конструктивная"

Руководитель фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольга Осицына отметила, что депутатам фракции, благодаря конструктивному диалогу с региональным правительством, в уходящем году удалось решить ряд насущных проблем северян.
- При формировании областного бюджета в нем ежегодно предусматриваются средства резервного фонда, - рассказала Ольга Осицына. – За счет этих средств удается решать множество пусть и небольших, но крайне острых для учреждений области и наших жителей проблем. Несмотря на множество разногласий, которые возникают между депутатами от ЛДПР и исполнительной властью в ходе законотворческой работы, следует отметить при этом поддержку инициатив об оказании помощи в решении конкретных проблем, с которыми обращаются к нам жители региона и руководители различных учреждений.
В уходящем году по инициативе руководителя фракции ЛДПР в Архангельском областном Собрании депутатов Ольги Осицыной областным правительством были выделены средства:
- 118 277 рублей – МУК «Централизованная библиотечная система» города Архангельска на приобретение компьютеров, многофункционального устройства и телевизора;
- 300 000 рублей – на замену окон в «Открытой (сменной) школе» Архангельска;
- 79 000 – на приобретение мультимедийных проекторов для школы №27;
- 150 000 – на установку автоматики для противопожарного водопровода в детскому саду №32;
- 150 000 – на приобретение электрокардиографов в Няндомскую ЦРБ;
- 92 092 рублей – на приобретение телевизора и DVD-плеера для Центра помощи совершеннолетним гражданам с ментальными особенностями;
- 10 780 рублей – Совету ветеранов Виноградовского района на установку памятника ветерану ВОВ.
Особо стоит отметить, что удалось добиться выделения средств на приобретение аппарата «Магнон-ДКС» для центра компетенции развития ребенка «Содействие» института медико-биологических исследований С(А)ФУ им. М.В. Ломоносова. Необходимость приобретения аппарата была обусловлена тем, что пациентам с детьми приходилось проходить лечение в столичных клиниках, что, соответственно, доступно далеко не всем. Теперь такая возможность появилась и у нас в регионе. В отличие от других аппаратов электросна и трансцеребральной терапии, возможность регулировки в аппарате «Магнон-ДКС» полярности электрического импульса, его длительности, частоты следования и частоты заполнения позволяют осуществлять более физиологичное воздействие, индивидуально подобрать для каждого пациента такие режимы воздействия, при которых процедуры абсолютно безболезненны, не вызывают жжения под электродами, хорошо переносятся пациентами всех возрастных групп, начиная с детей в возрасте от 1 года. В результате нормализуется деятельность нервной системы, поведенческая реакция, психоэмоциональная деятельность и функционирование внутренних, в том числе эндокринных органов.
Всего депутаты фракции ЛДПР в областном Собрании в уходящем году добились выделения дополнительно более 4 миллионов рублей на решение различных проблем в муниципальных образованиях области, а также стали инициаторами принятия целого ряда областных законопроектов социальной направленности, на реализацию которых из областного бюджета будет направлено порядка полумиллиарда рублей.
- Наш настрой – конструктивный диалог с исполнительной властью региона, - заявила Ольга Осицына. – Несмотря на расхождения по ряду принципиальных вопросов, мы благодарны Губернатору и Правительству Архангельской области за то, что многие проблемы, с которыми к нам обращаются руководители, в том числе и бюджетных учреждений области, представители общественных организаций, все же находят свое решение, в том числе и за счет дополнительно выделяемых из областного бюджета средств. Мы все работаем для развития региона, улучшения качества жизни северян и надеемся, что в 2017 году наше взаимодействие будет еще более эффективным и результативным, - резюмировала Ольга Сергеевна.
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