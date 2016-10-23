Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Вольное дело": Развал Архангельского регионального отделения КПРФ в самом разгаре

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода пишет об очередной неудачной попытке главного областного коммуниста Новикова консолидировать новодвинских сопартийцев:

25 декабря. Очередная импотенция Новикова!

Третья попытка главного комуняки Новикова организовать в Новодвинске подобие встречи с новодвинскими коммунистами опять потерпела крах. …Ну не уважают его новодвинские коммунисты, что тут поделать?

Начнем все по порядку…

Краткое содержание предыдущих действий.

…Хозяева (Их должности и ФИО убрал редактор — админ) выдвинули Новикову условие — «ставишь указанного нами моего руководителя Новодвинского отделения КПРФ или лишаешься финансовых бонусов.» …Город Новодвинск по численности 40 тысяч, совсем крохотный, но — один из главных источников бюджета области.

Вот все и завертелось. Шестерки от Новикова полетели с желанием навести порядок в Новодвинске. Скакали, скакали и доскакали.

Однако… Отделение, зная шкурную подоплеку истории, не легло под «всёпропившего» Новикова.

Кстати…

Летом на организованную конференцию Новиковым в Новодвинске явилось 11 человек;

  • в ноябре 4 человека;
  • 25 декабря из приглашённой второй ячейки всего 2 человека!

Кстати…

Полный текст читайте здесь.

 

27 декабрь 11:20 | : Политика / Скандалы

Добавление комментария

  • Имя:

  • E-Mail:

  • Комментарий:

  • Введите код:

    Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

По планете с Ириной Скалиной

все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2016 (205)
Ноябрь 2016 (180)
Октябрь 2016 (157)
Сентябрь 2016 (186)
Август 2016 (193)
Июль 2016 (213)


Деньги


все материалы
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано ФС по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.