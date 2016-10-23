"Вольное дело": Развал Архангельского регионального отделения КПРФ в самом разгаре

Участник Ассоциации «Вольное дело» сайт Архсвобода пишет об очередной неудачной попытке главного областного коммуниста Новикова консолидировать новодвинских сопартийцев:
25 декабря. Очередная импотенция Новикова!
Третья попытка главного комуняки Новикова организовать в Новодвинске подобие встречи с новодвинскими коммунистами опять потерпела крах. …Ну не уважают его новодвинские коммунисты, что тут поделать?
Начнем все по порядку…
Краткое содержание предыдущих действий.
…Хозяева (Их должности и ФИО убрал редактор — админ) выдвинули Новикову условие — «ставишь указанного нами моего руководителя Новодвинского отделения КПРФ или лишаешься финансовых бонусов.» …Город Новодвинск по численности 40 тысяч, совсем крохотный, но — один из главных источников бюджета области.
Вот все и завертелось. Шестерки от Новикова полетели с желанием навести порядок в Новодвинске. Скакали, скакали и доскакали.
Однако… Отделение, зная шкурную подоплеку истории, не легло под «всёпропившего» Новикова.
Кстати…
Летом на организованную конференцию Новиковым в Новодвинске явилось 11 человек;
Кстати…
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