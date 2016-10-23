Региональные итоги 2016 года - Губернатор и его бремя (Орлов, Годзиш, СМИ)

Год назад в таких же Итогах я размышлял над губернаторской судьбой Игоря Анатольевича Орлова. Она зависела сразу от несколько факторов - Как пройдут осенние выборы, будет ли достойная кампания на федеральном уровне о необходимости голосовать? Что произойдёт с мировой экономикой, не соскочат ли китайские товарищи с предварительных договорённостей? Не попадёт ли глава Поморья в список тех, кому придётся стать очередными агнцами на заклание в нашей бесконечной борьбе с коррупцией?
Особенно пикейных жилетов волновал первый пункт – в информационном пространстве барражировали слухи о том, что главы тех регионов, где «Единая Россия» просядет по результату, а электорат проголосует ногами за «против всех», могут заранее паковать чемоданы и отправляться… в президентские советники. Ну и что? Явка традиционно била рекорды только в национальных республиках, а о бирже труда для бывших губернаторов так ничего и не слышно. Ох, и любят у нас пугать…
Что касается самих парламентских выборов. Как давно мы не выбирали одномандатников… а всё осталось, как раньше – бабло победит всё, что угодно. За наших скромных поморских миллионеров на праймериз партии власти голосовали там, где ещё два дня назад о них и слыхом не слыхивали. Какой теперь смысл разбираться, обещания поделиться богатством сыграли роль, или «презентационные» пакеты с второсортицей.
Но это были только игры с детской явкой и неубедительным результатом. На самих выборах, где была альтернатива в лице других партий, тон задавала Елена Вторыгина, ни разу не олигарх и не предприниматель. Я много раз писал о том, что в искусстве политтехнологии есть разные стили и приёмы. Можно безоглядно мочить противника и в конце концов убедить избирателя, что он редкая сволочь. Можно ошарашить избирателя широтой размаха, как сделал в своё время друг моей юности Орлуша, устроив в Кабардино-Балкарии всероссийскую премьеру «Утомлённых солнцем», и под это дело протащить Березовского в Госдуму. Но чаще выигрывают, так называемые, стандартные положения, из которых мяч точно летит в «девятку». В нашем случае, это поездки по всей области, постоянные встречи с избирателями, не деля их по важности – большой трудовой коллектив или просто ветеран войны и труда. В итоге заслуженный результат, в который, откровенно говоря, немногие верили. Но не зря губернатор на одной из встреч с кандидатами от своей партии прямо сказал: «Придётся, Елена Андреевна, вам брать этих двух на буксир». А «эти два» сидели и помалкивали.
Скажу крамолу, в которой практически уверен – именно Вторыгина помогла выиграть Юркову в 72-м, а Палкину в 73-м. Потому что я мало знаю людей, которые будут голосовать за одну партию, а за одномандатников от другой. Разве что, приколисты, но они точно не входят в список тех, кто сделал выборы в Архангельской области – пенсионерки после 50-ти.
Раз уж заговорили про выборы. В Архангельской области ярко проявилась общероссийская тенденция – постоянно хулимые в СМИ либералы по очкам обыграли «партии патриотов» («Родина», «Патриоты России»). Несмотря на то, что местный «яблочник» Чураков сделал максимально возможное, чтобы партия Явлинского проиграла в Поморье, неся откровенную чушь в телевизоре и интернете.
Тем не менее, тенденция налицо – Кремль «слил» и Семигина, и Рогозина, и Старикова, ни во что не вмешиваясь и дав событиям развиваться своим чередом. Честно говоря, для меня самого это сюрприз. Приятный. Ну, а хорошим людям, шедшим на выборы от этих партий, мой совет - найти для себя что-то менее радикальное.
Что касается остальных пунктов губернаторской успешности. Китайские товарищи с договорённостей не соскочили, подписали все бумаги, а у архангельской энергетики появилось иностранное окончание на Ху. Порт тоже ждёт своей очереди, когда его углублять начнут. Страх перед ползучей китайской экспансией? Вот когда Троицкий проспект, а также Центральный рынок зажелтеют… тогда и будем переживать. Пока же про строительство поморского Шаолиня я ничего не слышал.
И с коррупцией у нас всё хорошо… в смысле, мало. Коллеги из других изданий откровенно стебутся над самым высокопоставленным мздоимцем Поморья, покусившимся на бесплатный сертификат для приобретения бытовой техники. Феномен чиновничьей жадности? По-моему, человек и сам не понял, в какой блудняк попал по простодушию. А наказали его примерно. Наверное, для того, чтобы не выглядеть совсем уж идеально… тоже бывает вредно.
Конечно, есть у области слабое звено – это миграция. Приезжавший недавно полпред назвал устрашающую цифру – только 4 % молодых северян хотят остаться служить малой родине. Но хотеть одно, а реализовать желание – совсем другое. В мою молодость можно было прямо из армии да в Москву по лимиту – а там тебе и подъёмные, и общежитие, и работу непыльную (милицию, например). Теперь же приходится рассчитывать только на себя… много ли найдётся у нас таких отважных?
Да и вообще молодость склонна к авантюрам. На словах. Спросите у деревенского паренька, хочет ли он жить в Нью-Йорке. Уверяю, ответ расстроит патриотов до крайности. Вот только как это сделать чисто технически? О том и речь.
Мой прогноз: В этом году у области есть точка отсчёта – приезд Путина в Архангельск на Арктический форум, который состоится в конце марта. Он обещал. Это и есть гарантия устойчивости для руководства региона. Никто никого не снимет до такого события. Да и после тоже, иначе будет выглядеть так, что президент побывал в гнезде коррупции… а вдруг заразился? Другое дело, если Игорю Анатольевичу предложат другую, более интересную ему работу. Когда, если не в этом возрасте? Он взрослый человек, ему решать.
Этот год стал первым мэрским у Игоря Годзиша. Начало его было то ещё - только семь управляющих компаний Архангельска заказали в МУП «Спецавтохозяйство» дополнительный вывоз твердых бытовых отходов. Соответственно, к Рождеству Архангельск из праздничного превратился в помоечный. Чёрные мешки с новогодними отходами изгадили дворы, как коровьи лепёшки солнечную лужайку (детские дачные воспоминания). Ещё и особо ленивые горожане подсуропили – выбрасывали мусор прямо из окон. Ей-богу, сам видел. Ну и снег, естественно.
По известной причине я редко выхожу на улицу. Притом специфика моего заболевания такова, что я не могу самостоятельно передвигаться по городу в инвалидной коляске. Да и не хочется… из-за беспардонных взглядов в упор. Об этом я тоже говорил с мэром, а он мог только посочувствовать – перевоспитывать народ дело неблагодарное. Но жена говорит – город стали хорошо убирать. Появились снегоуборочные машинки, которые сбрасывают снег не как раньше - на обочины, а сразу в идущие параллельно грузовички. Не знаю, заслуга ли это лично Годзиша, но появились они при нём. Что и войдёт в исторические скрижали.
Ещё город стал светлее. На темноту мне тоже жаловалась супруга (она у меня автомобилист), приводя в пример Мурманск. Ну, а я пожаловался мэру на весенней встрече. Он сказал – работаем над этим. И действительно, заработало, хоть что-то сдвинулось.
Но при этом рейтинги у мэра за первый год – бедушка-беда. Причём среди рядовых горожан. У журналистов они вполне себе - нам нравится с ним общаться. И это немало, уж поверьте моему профессиональному опыту. Но ведь со всем городом чая не попьёшь. Игорь Викторович стал невольной жертвой завышенных ожиданий в свой адрес. Слишком настойчиво противопоставляли перед народом мэра-политика градоначальнику-хозяйственнику. Да какой бы он технарь-профессионал ни был - всё равно не факир и не Гудвин.
Впрочем, совсем уйти от политики Годзишу не удалось, его даже центральное телевидение стало троллить по поводу памятника Сталину. А здесь уже твоё личное отношение к данной исторической личности и потери собственной семьи в те, мягко говоря, невесёлые годы, не имеют значения, ибо ты мэр для всех, а не для определённого слоя… или прослойки.
Хорошо, кто-то из антисталинистов подсказал – пусть ставят памятник где-нибудь на частной территории, законом не возбраняется. Так и сделали. Но что интересно, до меня дошли слухи, что данная территория имеет прямое отношения к Сергею Моисееву. Тому самому. Из «Единой России». Правда, не уверен, что этот городской латифундист в курсе. Вот бы узнать его мнение о роли данной личности в истории. Хи-хи…
Годзишу-хозяйственнику тоже не позавидуешь. Скандал, с которым заканчивается Год Обезьяны – повышение тарифов «Водоканала». Тема жареная… как будто мы до сих пор живём при социализме, где поднимались цены только на водку и «предметы роскоши»… и то «по пожеланиям трудящихся». Вот оно, последствие «социальной справедливости» от губернатора Михальчука, когда право устанавливать разумные тарифы отобрали у города и передали Агентству по тарифам и ценам. Поднимали бы по чуть-чуть, что было экономически оправдано (ведь латали дыры, наделанные советским принципом хозяйствования), никто бы и не заметил. В итоге город и «Водоканал» взяли на себя непосильный груз – не только покрывали текущие убытки, но и гасили кредит и проценты по нему, взятый у ЕБРР.
Кстати, напомню то, что периодически забывают другие средства массовой информации. Когда брался кредит на модернизацию водопроводного хозяйства города, Архангельская область как гарант и Европейский банк реконструкции и развития подписали в 2005 году договор гарантии (при губернаторе Николае Киселёве и мэре Александре Донском). Этим договором прямо предусмотрено: правительство региона должно утверждать тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами МУП «Водоканал», что в итоге сделано не было. А последние 185 миллионов по кредиту отдали как раз в тот момент, когда, в соответствии с введёнными санкциями, ЕБРР перестал работать в России.
И уж когда безвыходность положения, что называется, вылезла наружу, в архангельской мэрии разработали максимально щадящую для населения концепцию перехода МУП «Водоканал» в концессию, и эта стратегия используется уже при мэре Годзише.
В конце года в администрации города начались кадровые перестановки. Вернее, они заканчиваются. Уходит последний зам эпохи Павленко - социальная Ирина Орлова. Кто вместо неё? Из своих источников я знаю – рассматривалась кандидатура Елены Доценко, бывшего областного министра. Но пока тишина. На уровне слухов известно о «волнениях» вокруг места руководителя аппарата мэрии, должность в табеле о рангах вторая после главной. Якобы Евменов как раз под неё уходил из омбудсменов… ну, посмотрим. И ещё есть ряд намылившихся фигур. Называли, например, Сергея Намойлика, отвечающего за внешние сношения. Но они, как пояснили вашему покорному слуге, не от нового начальника бегут, а за пенсией. 70 000 или около того… не кот наплакал.
Мой прогноз: Вы удивитесь, но, как доносят автору его тайные информаторы, отношения Орлова с Годзишем не такие дружеские, как мы себе представляли. Они спорят, отстаивая интересы области и города. Просто эти локальные конфликты не выносятся на широкое обсуждение. На последней встрече с главредами мэр Архангельска ясно дал понять, что не держится за свою должность. Для него это просто работа, которую он привык выполнять хорошо. Не знаю, как кто, а я ему поверил. Тогда и рейтинги не имеют значения. Продолжаем наблюдать… один год, действительно, не срок.
В уходящем году областные СМИ колбасило, как никогда на моей памяти. Только вчера сидели с коллегой за чайным столом на встрече с мэром… глядь, а он уже далече (но живой, не переживайте).
Сначала всё казалось логичным. При губернаторе работала советница по СМИ Елена Волова. Своим незамыленным калиниградским взглядом она выявляла болевые точки. А какие они, эти точки? Или быть под администрацией области, или под Яковом Попаренко, вчерашним медиа-магнатом, постоянно что-то выкручивающим, выгадывающим, играющим в свои информационно-политические игры по правилам… им же и придуманным. Если назову тех, кого он одно время финансировал, вы просто не поверите (и к нам подбирался, да не с той суммой). А из независимых, что сами решают, с кем работать, а с кем воевать… их как пальцев на одной руке. Короче говоря, все в «Вольном деле».
Давно в воздухе парили слухи, что у правительства области появится свой медиа-холдинг, что возродится идея создания регионального телеканала, не зависимого от воли федералов (в отличие от АГТР «Поморье»). Даже имя будущего начальника называлось - Ян Берлин. В печатных СМИ как будто ставка делалась на газету «Архангельск» как главный печатный рупор. Под это дело там поменяли главреда Елену Доильницину (хотя она уверяет, что сама громко… прикрыла за собой дверь главного начальника), бросившую в сердцах: «Не хочу превращаться в сплошной пресс-релиз». Заодно была «оптимизирована» газета «Волна», давно превратившаяся в периодический бюллетень служебной документации.
Параллельно происходили тектонические процессы со старушкой «Правдой Севера». Убрали из главных редакторов Светлану Лойченко, за ней ушла вся журналистская команда. Вроде бы, проблемы чисто экономические – печатная версия не выдерживает конкуренции с электронными СМИ. Однако… при Удалкине именно электронная версия газеты стала обычным информационным сайтом без лица, делающим упор на перепосты с федеральных источников. Тем не менее, иногда там появлялись интересные материалы, но откровенно «мочильного» характера, за каждым из которых хорошо были видны уши заказчика.
Но и это ещё не конец мытарств старушки. Под самое начало летней предвыборной кампании она, именно как печатное издание, ориентированное на соответствующий контингент читателей, в силу возрастных причин так и не подружившийся с интернетом, попадает в руки команды, близкой к «Единой России» (что видно невооружённым глазом). То есть, почти один позитив (как в доброй советской прессе) плюс «борьба с отдельными недостатками на местах». И я практически перестаю заходить на её сайт… НО! Моё глубокое убеждение, что именно в такой концепции ПС устраивает своих постоянных читателей, ностальгирующих по временам, когда политика была стабильной, жизнь, пусть медленно, но улучшалась, жнивьё колосилось… ну и так далее. Контингент достойный, заслуженный, имеющий полное право читать то, к чему привык… страшилки ему по НТВ покажут. Тем более, сейчас открыта подписка - лучший показатель спроса на издание. Хотя и как чисто социальный проект такая «Правда Севера» хороша.
Главная же проблема наших региональных СМИ - как электронных, так и печатных - они в основном «вождистского» плана. Вспомните сами, в отсутствие главреда Азовского (отдыхал 10 месяцев в «санатории» на Попова) его издания (ПСЗ и «Эхо севера) практически «легли», прежде всего, финансово, но возродились с его возвращением практически из пепла.
Или пример совсем недавно популярного портала 29.ru, ставившего рекорды посещаемости. Ушёл главред Морозов – превратился сайт в обычный агрегатор, где взрослому мыслящему человеку просто нечего читать. Зато простодушная «Двина-информ», много лет тупо перепечатывающая пресс-релизы администраций, с приходом Алексея буквально ожила. И опять НО. Судя по комментариям определённой части пользователей, им совсем не нужны ни авторская мысль, ни аналитика - только сухое изложение фактов и цифр. Но они перетекают из издания в издание, мы же даём посыл к размышлению, спору. Не понимаю…
А вы обращали внимание на то, что громкие имена в основном представляют оппозиционные издания, что не может нравиться власти? Увы, но с этим придётся смириться, ибо критика всегда ярче «положухи». Значит, нужно уметь договариваться… и это опять к вопросу о гибкости и неординарности тех, кто отвечает за информационное пространство в регионе.
Мой прогноз: Большие парламентские выборы - самый сенокос для СМИ всех форм и ориентаций - прошли. Но скоро грянут «средние парламентские» (в облсобрание). Прогнозируется серьёзная конкуренция среди одномандатников… куда они без нас. Увы, но это данность – любое издание, если оно не создано для особых целей одной из ветвей власти, партией или олигархом, не может выжить без таких внешних вливаний. Что, конечно, ограничивает его свободу… в определённой части, но не во всём. Появится ли что-то новое и серьёзное на информационном поле региона? Ох, сомневаюсь. Если только не очередная война компроматов… но разве оно нам надо? На мой взгляд, в сегменте скандала нашего «Вольного дела» вполне достаточно.
Леонид Черток