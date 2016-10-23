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Читайте в Итогах года (Традиционный дайджест международных, федеральных и региональных новостей, случившихся за год)

Субъективный взгляд главного редактора ИА «RUSNORD» Леонида Чертока на события уходящего года и прогнозы на будущий

Сегодня в Итогах:

- Международные итоги года – у Трампа с Россией есть два варианта, Европа плотно села на восточный кукан;

- Федеральные итоги года – Путин окончательно приучил к себе россиян, министр Улюкаев стал разменной монетой в подковёрной борьбе кремлёвских мальчиков;

- Региональные итоги года – губернатор выдержал испытание парламентскими выборами, аудитории интернета не нужны думающие журналисты.

Читайте об этом здесь: http://rusnord.ru/result/37323-itogi-uhodyaschego-2016-goda-i-prognozy-na-2017-y.html

 

25 декабрь 09:26 | : Политика

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