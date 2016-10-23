Итоги уходящего 2016 года и прогнозы на 2017-й

Сегодня в Итогах:
- Международные итоги года – у Трампа с Россией есть два варианта, Европа плотно села на восточный кукан;
- Федеральные итоги года – Путин окончательно приучил к себе россиян, министр Улюкаев стал разменной монетой в подковёрной борьбе кремлёвских мальчиков;
- Региональные итоги года – губернатор выдержал испытание парламентскими выборами, аудитории интернета не нужны думающие журналисты.
Вот и заканчивается 2016-й, опять пролетевший, как пуля у виска. Кому-то Год Обезьяны состроил жуткую рожу, кому-то милую гримаску, как повезло. За ним следует Год Петуха. Та ещё птичка… особенно в жареном виде.
Международные итоги года
Главное международное событие года – выборы президента США,
только о них и говорили. Можете называть американцев как угодно – хоть пиндосами, хоть кровососами, смеяться над ними на концертах Задорнова… но только ради повышения собственной самооценки. В реальности эта страна была и остаётся мировым лидером буквально во всём. Можете это отрицать - там не обидятся и вряд ли обратят внимание. Но в наших кинотеатрах всё равно крутят в основном американские фильмы (которые лично я смотрю крайне редко), покупают американские штаны джинсы, любой их Ford cамой базовой комплектации будет комфортней и надежней самой топовой «Лады». И это я только бытовую сторону беру, без учёта влияния США на мировую экономику и внешнеполитические расклады.
Год назад я прогнозировал, что следующим президентом Америки станет белый (обязательно) мужчина традиционной сексуальной ориентации. Потому что страна 8 лет доказывала свою устойчивость с темнокожим во главе. Хиллари? Увы, женщины – это вам не коньяк и не односолодовый виски - с годами они ни крепче, ни ароматней не становятся, там совсем другие химические процессы. Та первая леди США, коей когда-то сочувствовали обманутые разведёнки всего мира, стала напоминать злобную кикимору. Особенно по отношению к России. Как будто это Ельцин учил ее Билла… плохому. Мог на этих выборах победить нормальный белый мужик-демократ? Наверное. Но где такого было взять? Выдвинули на праймериз какого-то Сандерса, который по возрасту подходил в кандидаты ЦК КПСС… да и по взглядам тоже. Насчёт сексуальной ориентации не знаю (по-моему, там уже никакой нет).
Короче, делал я ставку на республиканца. Скорее на Джеба Буша, чем на Дональда Трампа, уж очень радикальным казался мне последний. И ошибся. Именно этого Америке и не хватало: чтобы ниггеры, мексикашки и бабы-дуры… после стольких лет толерантности через силу. Почти как после распада СССР, когда кухонный лексикон стал прорываться на трибуны, стадионы и экраны телевизоров. Учтите, я не говорю, что это хорошо… просто так было.
Предвыборная схватка была жаркой. Российское телевидение, а вместе с ним и 86 % наших избирателей, подверженных официальной агитации, отдали свои сердца экзальтированному миллиардеру, который заранее любил коллегу Путина. Уж в чём нас только не обвиняли, особенно в кибератаках на избирательную систему США. Не знаю, не знаю… вообще-то, мы можем. Вот в работу наших политтехнологов за океаном верю безоговорочно, потому что знаю прецеденты. А что? Как раз тот случай, когда ученики превзошли своих учителей. Они же нас учили демократически выбирать в начале 90-х. К тому же любой политтехнолог по своему внутреннему настрою наёмник… уж мне-то поверьте.
Но даже если во всём этом и была «рука Москвы», именно за радикального традиционалиста Трампа сыграли 8 лет правления Обамы. Потому что за этот период Америка досыта наелась «психологией меньшинства». Уже и гей-браки у них легализовали, и гей-парады проходят регулярно, и гей-клубы в основном спокойно работают - это была достойная битва, и они наконец её выиграли. На улицах люди всех цветов и форм, к которым подтягиваются соплеменники и единоверцы со всего мира - победа. Чёрный президент и госсекретарь - женщина, куда дальше? Как куда, чтобы и президент был в юбке, и не обязательно шотландец.
Но штука в том, что основной американский избиратель, тот, для которого выборы - долг перед родиной и почётная обязанность гражданина США (для них это самое дорогое звание) – как раз очень средний. Он любит хлопнуть жену по заднице и совсем не любит, когда по этому же месту его хлопают мужчины. Он искренне считает, что место бабы на кухне, а не на трибуне Белого дома. Он по-белому завидует таким как Трамп - и в смысле денег, и в смысле мужского успеха. «Ниггер» - нормальное слово в его обиходе, просто он старается не употреблять его на улице. Это тот средний американец, до сердца которого достучался Дональд.
Эпоха Обамыча кончилась. Только стоит ли его проклинать? Да, во внешней политике он начудил, влезая в любое shit, что попадалось на его президентском пути. Да, к нему у нас есть свои счёты. Но вот для американцев это совсем не худший президент, успешно боровшийся с экономическими кризисами. В интернете я наткнулся на список его достижений (неполитических), подозреваю, что он не полный.
Итак, за годы правления Обамы:
1.ВВП США вырос на 2 трлн.$, до 17 трлн.$.
2.Цены на недвижимость снизились на 18%.
3.Цены на продовольствие, медикаменты снижены в среднем на 11%.
4. Услуги ЖКХ - без изменений
5. Цены на топливо снизились на 50%.
6. США стали мировым лидером в добыче природного газа.
7. Успешно проведена медицинская реформа, число людей, которые не могут позволить себе страховку, снизилось вдвое.
8. Смертность снизилась на 7%.
9. Создано: 30 тыс. км новых дорог, 28 НПЗ, 60 новых аэропортов, реконструировано 116 старых. Пособие по безработице выросло с 1517 до 2211$, МРОТ вырос с 1100 до 1500$.
И ведь останется Барак недооценённым. Знаете, почему? Американцы привыкли хорошо жить, им кажется это нормальным, они не привыкли ценить постепенных улучшений. А им бы, как у нас в конце 91-го – сегодня прилавки магазинов пусты, а завтра вдруг полные. Впрочем, и мы ни фига не ценим…
А вот теперь интрига – станут ли друзьями Путин и Трамп? И отразится ли их взаимная симпатия (если таковая обнаружится) на отношениях России с Западом (чего там с одними США мелочиться)? Сможет ли Дональд своей властью снять санкции и совместно с нами решить «сирийскую проблему», о чём он не раз поминал в ходе избирательной кампании?
Штука в том, что Америка совсем не привыкла к авторитарному стилю правления. Чем больше будет чувствовать себя самостоятельным Трамп, тем больше его будет гасить Сенат, да и члены правительственной команды. Но вообще будет забавно… а вот с Хиллари было бы предсказуемо.
Мой прогноз: Тут два пути – или наши отношения с США будут улучшатся, или испортятся так, что и Трумэну не снилось. В любом случае, Трамп мне представляется человеком крайностей… или талантливо играет в такого. Шоу только начинается, будем наблюдать. Главное, чтобы без крови…
А теперь на Ближний Восток, в Сирию - куда же ещё. Страна, которую когда-то называли «сердцем арабского мира», по факту стала жертвой неудавшейся «арабской весны». То есть, начали скидывать Башара Асада, но силёнок закончить не хватило. А тут и Россия повела себя, как мало кто ожидал, объявив эту страну своим «Куликовым полем» в борьбе с международным терроризмом.
Я к этому громкому заявлению с настороженностью отношусь. По-моему, там есть большая составляющая личных амбиций Путина, которого свои же силовики-патриоты достали укорами по поводу сдачи позиций в Ливии. С другой стороны, ИГИЛ действительно существует, как и воинствующий ислам в целом. До этого с ним более-менее успешно боролся Израиль… если бы левые силы не мешали, в том числе, и наши.
Мы ввязались, мы втянулись, мы воюем. Пока летаем и бомбим, ещё ничего. Но если влезем в наземную операцию… Вспомните, нас когда-то отнюдь не баловали подробностями того, что происходит в Афганистане. Потому что с объявлением о взятии какого-нибудь кишлака или ликвидации каравана с оружием, пришлось бы говорить о своих собственных потерях. И даже если не говорить, все прекрасно понимали, что война без жертв не бывает. Рассказать правду? Советский режим рухнул бы к 85-му году, ведь по отдельным солдатским могилам на отдельном кладбище отдельного Архангельска (for example) не понять масштаба того, во что влезла твоя страна.
У нас уже гибнут послы, лица неприкосновенные. Их убивают выстрелами в спину там, где не ожидаешь. Причём объявляют – это вам за Алеппо. Помните, как нам, советским школьникам, объясняли, почему американцы не могли победить во Вьетнаме даже теоретически? Потому что в партизанской войне регулярные части всегда проигрывают. Ну, а мы с чем имеем дело? При том, что в данном случае наша операция наступательная на чужой далёкой земле. Но Россия в ментальности своей больше привыкла к оборонительным войнам на своей земле. Вот оттесните нас от границ до самой Москвы, и мы тогда хоть Париж, хоть Берлин, хоть Дамаск… намотаем.
Недавно спросил у старшего сына, восьмиклассника, никогда игрой в войнушку не увлекавшегося и в армию служить не собиравшегося – пойдёшь в Сирию (как раз стоял шум насчёт отправки призывников, как потом выяснилось, контрактников)? Он неожиданно сурово посмотрел на меня – пойду, террористов нужно уничтожать. Значит, вырос. Не столько морально-нравственно, тут я не уверен, сколько физиологически – адреналин заиграл в одном месте. Так и мы когда-то всей дивизией писали заявления на отправку в Эфиопию, совершенно не представляя, кто и за что там воюет. И пришедшие в армию после нас так же бодро заходили в Афганистан, чтобы по-быстрому разгромить религиозных мракобесов, насадить чуждый восточному менталитету социализм, и всё это с минимальными потерями. В итоге все три пункта так и не были выполнены. Зато есть оправдание – мы первыми дали по рукам радикальному исламу, который уже тогда начал проникать через южные границы Советского Союза. Кто-то гордится, а кто-то проклинает загубленную юность. Особенно те, кто вернулся без рук, без ног.
Пока в Сирии гибли наши лётчики, ещё ничего, у них профессия такая. Но гибель медсестёр дала обществу по шарам. А ведь увязаем всё глубже и глубже, и конца-края не видно.
Мой прогноз: Здесь опять надежда на Трампа. Или на то, что Асад занеможет желудком (есть умельцы), и, не слезая с толчка, подпишет своё отречение. Иначе это бесконечная история, ведь религиозный международный терроризм победить в принципе невозможно. Остаётся волноваться. Как за что?! За собственных детей, так быстро растущих.
У Европы одна проблема, которая перекрывает любые брекситы. В прошлом году я прогнозировал, что теракты в европейских столицах продолжатся, тут не нужно быть Нострадамусом. Но вот, что от взрывов перейдут к…
Мощный грузовик, врезающийся в праздно гуляющую толпу – это поистине дьявольская идея. Сначала в Ницце, на днях в предрождественском Берлине. Согласитесь, нападать с автоматами или подрывать вместе с собой взрывчаткой - какой-то анахронизм. В первом случае вам потребуются сообщники, иначе эффект будет незначительным. Ну, а то, что знают двое, знает и… верблюд (пожалею мусульманские чувства). Во втором - нужно эту взрывчатку изготовить, где-то хранить, потом пронести в то же метро… сколько пунктов, где можно спалиться, так ничего и не совершив. А уж взрывать самого себя… как минимум, неаппетитно.
Другое дело многотонное ревущее чудовище. Не вызывающее ни у кого подозрений до самого последнего момента (или первого раздавленного), особенно там, где весело, куда постоянно подвозят жрачку-выпивку, как на многострадальную немецкую ярмарку. И эффект жуткий, и трупов сколько надо, и есть возможность самому скрыться. А попробуй найди-вычисли потенциального злодея, если там за баранкой грузовых сплошь лица восточных национальностей, которым обленившиеся бюргеры свои тачки в аренду сдают. И всегда работоспособные… так как непьющие, и не только за рулём.
Но самый хит произошёл в немецком Кёльне как раз в прошлые новогодние праздники. На украшенные улицы вывалили толпы гостей с юга и стали… как в том анекдоте про утку: «А где у вас пруд? Где сядешь, там и прут». Причём свои действия они обосновывали вполне политически грамотно: «Вы должны быть ласковы со мной. Меня пригласила госпожа Меркель!». То есть, сама канцлер уже старовата для этого дела, а ты, фройляйн-фрау, за третий сорт сойдёшь.
Знаете, немки, может, и не против, те ещё… если судить по фильмам для взрослых. Но не так грубо и не на январской улице!
Называют какие-то фантастические цифры изнасилованных. Дошло до того, что немецкая предпринимательница Сандра Зелиц трансформировала собственный печальный опыт вечерних прогулок в коммерческую идею, которой сулят большие перспективы. Речь идёт о специальных спортивных «трусах безопасности», оснащенных тройной защитной системой от изнасилования.
Труселя снабжены аварийным сигналом мощностью 130 децибел, мягким протектором и шнурками повышенной прочности, устойчивыми, как утверждает фирма-производитель, к разрыву и разрезанию. Стоят недёшево (от сотки евро и выше), но спрос есть. Представляю, как волнуются немецкие мужики – «южане всех наших баб перетр…ют, и за нас возьмутся, им в пустыне всё равно кого…».
Мой прогноз: Тут так и просится старая армейская поговорка – «нас етить, а мы крепчаем». Но только не в расслабленной комфортабельной Европе, отвыкшей драться за свою жизнь и честь. Увы, здесь мы сталкиваемся с известным противоречием: что дороже интеллигентному человеку – собственный комфорт и безопасность или принципы равенства и интернационализма, которые нам прививали с детства. Всё-таки я выбираю первое. Надеюсь, что и Европа. Или неофашисты начнут выигрывать все выборы подряд.
Вы заметили, что наши СМИ практически не говорят и не пишут про то, что творится в странах бывшего СНГ? Ну, разве что Украина в лидерах - её возят мордой по паркету на каждом ток-шоу. Или это лицо бьют прямо в эфире, а потом хоть сто раз любуйся в интернете на превосходство русского кулака. Кошмар в том, что власть это чуть ли не поощряет, объясняя «ростом российского национального самосознания». А пригласили бы на передачу украинскую сборную по боксу, а по другую сторону Михеевых-Стариковых-Леонтьевых в ряд поставили. И без капы во рту. Я бы посмотрел…
С Крымом вроде успокоились – он наш (пусть там и отдыхать так себе). Территорией непрекращающейся телевизионной истерики стал Донбасс. Я последовательно стою на позиции – чума на все дома, что приложили руки к этому безобразию. По телевизору нам рассказывают, что корень зла в украинской военщине, жители региона хотят самостийности и самоопределения. Однако моя знакомая, известная в прошлом архангельская журналистка, пишет, что её донецкие родственники как раз проклинают новую местные власть и хотят обратно в Украину. Правда, знакомая давно живёт на американском континенте, может быть в этом всё дело?
Или в разности взглядов и воспитании? Мне тошно было смотреть на шоу, что устроили из похорон Моторолы. Для меня он примитивный неудачник по мирной жизни, оказавшийся удачным военным авантюристом, чуть ли не мародёром, о чём говорят многочисленные свидетельства его же однополчан. Таких, кстати, в плен, как правило, не берут, брезгуют, просто пристреливают где-нибудь за углом. Однако толпа хочет видеть в нём героя испанских интернациональных бригад (со мной по этому поводу долго ругались).
А вы, уважаемые, вспомните фильм на эту тему - «Добровольцы». Это была целая философия – добровольно спуститься под землю и рыть метро, мечтать о небе и взлететь, уехать на Дальний Восток и уйти в море. То есть, состоятся во всех своих делах. И в военных тоже. А что у этого Моторолы сложилось на гражданке? Гранитный цех при провинциальном кладбище, невзрачный малорослый мужичонка… а на войне какую кралю отхватил. Типичный фальшивый герой нашего времени. И не пытайтесь переспорить, бесполезно.
Что касается остальных республик бывшего СССР. Ни шатко, ни валко. Вон, в Беларуси трёх журналистов арестовали, но, так как Лукашенко ведёт себя достаточно скромно по отношению к Большому Брату, вроде и незаметно. Где происходят выборы, о тех и пишем… только ничего существенно не меняется. Об Америке писать интересней… это я вам говорю.
Мой прогноз: Несмотря на все разговоры о якобы возможном возрождении Союза в новом качестве, это лишь мечты при ясной Луне. Мы давно чужие друг другу, а отношения на низовом родственном уровне давно выстроены, их лучше насильно не притягивать, чтобы не порвать. С Украиной… как и в прошлом году – лишь бы хуже не было.
Федеральные итоги года
«Мы говорим Россия – подразумеваем Путин», и наоборот. Так уже было при проклятом царизме, когда тот, кто в Кремле, идеально хороший и всех любит… но вот зловредные бояре-раздолбаи жить народу не дают. Как вы помните, всё кончилось почти бескровной революцией, но очень кровавой Гражданской войной. Нет уж, не дай бог…
Как-то прицепилось к языку, что президента у нас поддерживают 86 %. Цифра периодически колеблется, но уже следующий опрос общественного мнения возвращает её на место. Так солидней. А то, что голосуют меньше, то по лености своей. Дрянь-народец (это я сказал, не президент).
Читаю Итоги прошлого 2015 года… блин, рейтинги-рейтинги-рейтинги, Сирия-Сирия-Сирия. Как будто ничего не происходило, полный политический анабиоз – Запад нас не любит, Восток иронично присматривается, Китай, как отдельное географическое направление, безмолвствует в ожидании какого-нибудь опрометчивого хода. И хорошо, и пусть… лишь бы хуже не было. Много хуже…
…а по чуть-чуть хуже уже есть - я сужу по семейному бюджету. Не знаю, что там санкции в отечественной экономике оживляют, а нам стандартный летний отдых в скромной Турции обошёлся в рублёвом выражении, как когда-то Бали. Всё из-за внешней политики, что понятно без всякой аналитики. А политику эту у нас вершит исключительно президент. Так откуда такая любовь, такая верность, такие рейтинги?
Просто народ сравнивает, как жили до Путина. Да, что-то строили, открывали, запускали, засеивали, побеждали… страной гордились. Но основная масса населения жила от получки до получки, от пенсии до пенсии, мечтая о новом телевизоре, но почти никогда о собственных Жигулях. С приходом Владимира Владимировича чудесным образом начали расти нефтяные цены. Везунчик - что там говорить. Народ стал обогащаться… ну, не весь, конечно, в основном друзья по спорту-службе, но и остальным копеечка перепадает. Для меня, например, 90-е были самыми плодотворными в творческом плане, но для многих они связаны исключительно с «кастрюльными бунтами». И эти многие безмерно благодарны Путину, что отблеск его везучести отразился на их холодильнике. Вот вам и рейтинги…
Путин имеет талант не оставлять за спиной врагов… или вовремя выпихивать их в Лондон. Он настолько виртуозно зачистил политическое поле вокруг себя, что серьёзных конкурентов не наблюдается даже в долгосрочной перспективе. Самый-самый к выборам 2018 года - Навальный - ну не смех ли. Которого теперь не посадят, даже если докажут, что он Киров-лес воровал вагонами. Народ, конечно, этих тонкостей не догоняет, зато чувствует – круче Путина нет. Самые фейковые новости наше телевидение научилось подавать с голливудским изяществом.
А ещё наш народ научился эффективно выживать в предложенных условиях. Он не видит ничего необычного в том, что приходится платить за справку… или ходи за ней, стой в очередях неделями, выслушивай от чиновников «а мы не обязаны». Народ не видит ничего преступного в том, что с него тянут все - от гайца до врача поликлиники… ведь всем нужно жить. Кому повезёт, тот сам органично впишется в этот круговорот взяток в природе… и будет засыпать без угрызений. Да ещё будет посмеиваться над бесконечными обещаниями побороть коррупцию, идущими от таких толстых морд, что ни один диетолог не поможет. Народ привык, его пока всё устраивает.
И последнее – народу очень импонирует популярность Путина во всём мире. То, что его боятся (так говорят на различных ток-шоу), народ экстраполирует на себя, грозно супит брови, напрягает перед зеркалом хилые мускулы, мысленно грозя пиндосам мордобоем. При этом ему, народу, нравится, что Россия нигде не воюет. Ну, реально нигде. Только защищает свои интересы да с мировым терроризмом борется. Приезжает народ отдыхать в Крым, видит - российский флаг развивается на замусоренном ещё «укропами» пляже - и чувствует, что всё будет хорошо.
Больше мне добавить вроде бы и нечего.
Мой прогноз: Рейтинг Путина стоял, стоит и стоять будет. Если только… ой, не дай бог!
В прошлом году все прогнозировали ухудшение экономики. А я упорно верил в её улучшение. И выиграл. Вон, даже с Турцией помирились, а нефтяной баррель по чуть-чуть пополз вверх. Дефицита нет, очередей нет, бомжи на улицах всё те же? Говорил и говорю – экономика не в биржевых котировках, а в вашем портмоне и холодильнике.
Да, случаются неприятности. Вот НДФЛ хотят пустить по прогрессивной шкале, мол, пусть богатые тоже платят. Так сколько среди нас тех, кто миллионы получает официально, да ещё и декларирует? Только те, кто куда-то избран - такой может больше потерять, если будет утаивать. А так, у нас треть населения уже живёт за официальной чертой бедности. Конечно, не стоит заламывать руки – «скоро все умрём». Все мы прекрасно знаем, насколько наши люди любят светить реальные цифры дохода, по которым и составляются подобные рейтинги.
Мы все живём в ожидании чуда – что нефть опять вернётся к ста двадцати, а рубль рухнет ниже тридцати. Просто так, в один миг, без всяких на то предпосылок. Поэтому ничего не торопимся менять, прежде всего, собственную философию жизни. Ни мы, что внизу, ни те, наверху.
Впрочем, те, что сверху, постепенно стали нас подготавливать к худшему. Например, на днях вице-премьер по социалке Ольга Голодец объявила, что в России практически невозможно существовать на прожиточный минимум, устанавливаемый правительством, а реальный уровень бедности в стране выше статистического. «У нас сильно расходится оценка бедных статистическая и оценка по самоощущению людей. И, если, по статистической оценке, рост бедности составляет 15%, что уже очень плохо для нас, то самоощущение людей - оно гораздо хуже. И мне кажется, оно базируется на том, что реальные доходы и реальные зарплаты из-за "серого сектора" у нас отличаются от тех доходов и той зарплаты, которые мы принимаем в качестве средней и от которой мы считаем пособия, помощь и так далее».
И вот уже настоящие откровения – оказывается, год назад бедных в России было не 17,9 млн, как официально сообщалось, а минимум 22 млн человек. И большая часть из них - семьи с детьми.
Это у них игра в правду такая, мы тоже ей увлекались в доармейские времена. Правда, наши откровения больше касались амурных дел, а предел мечтаний – новые неберёзковские джинсы и обмыть в «Арагви».
Так на что надеемся?
По первому сценарию 2017 год будет точным повторением 2016-го. Ни шатко, ни валко… но и не на грани выживания. Баррель с рублём будут медленно колебаться вслед за тенденциями в политической конъюнктуре.
В следующем – уверенный рост. Здесь и междусобойчик у стран ОПЕК, и какие-нибудь локальные войны в нефтяных регионах, и дружба со стариной Трампом. Да просто откуда не возьмись… как когда-то получилось у известного везунчика Емели.
Зато в третьем – полная ж… . Резкое похолодание в экономике, финансы, цены, системные риски вырываются из-под контроля. Одна из возможных причин - дальнейшее укрепление доллара, скачки вниз цен на нефть и газ, финансовые инфекции. Другая - остывание, сжатие экономики, падение в ней "давления", как следствие великих холодов 2014 – 2016 гг.
И, наконец, четвёртый. Ослабление контроля государства за бизнесом, включение всех рыночных механизмов, рост инвестиций за счёт снижения агрессивности во внешней политике, стимулирование роста производства, избавление от амбициозных, но финансовоёмких и неприбыльных программ. Короче, либеральная экономика, но на другой основе, с другим опытом и без олигархии. Мечты? Такой сценарий действительно рассматривается Кремлём, есть у него свои локомотивы и толкачи. Но много и противников. Поэтому…
Мой прогноз: Я, конечно, за последний сценарий. Но по опыту жизненному скажу – у каждого сложится так, как сложится. Бывало, мы и во вполне благополучные годы лапу сосали, и гуляли в разгар всеобщего кризиса. Так что, только на себя, только на себя…
Год назад нас поразил арест Гайзера - вполне благополучного и легитимного (на взгляд со стороны) губернатора Коми. И был намёк – ждите продолжений. Тогда я спрогнозировал - Новые уголовные дела будут. Причём коснутся они именно глав регионов, ближний кремлёвский круг трогать остерегутся, убоявшись ножа в спину.
Действительно, ближний круг трогать остереглись, просто заменяли «по собственному желанию» (как было в Калининграде), или с почётом препровождали на другую, менее нервную работу. Зато гром среди ясного неба – арестован единственный либерал среди губернаторов, глава Кировской области Никита Белых. Совсем не бедный предприниматель попался со смешной для его уровня суммой – 400 тысяч евро. Это при том, что от полковника милиции КАМАЗами рубли вывозят… смех на палке.
И тогда я выдвинул свою версию. По ней Белых выполнял часть своей губернаторской работы, не самую приятную её часть. Известно, что дотационному региону иногда приходится «засылать» в Москву (конкретные адреса не называю). Именно наликом - потому что из центра они получают безналичными - иначе неинтересно. В подобной конфигурации как раз есть резон самому приехать в столицу, получить с тех, кто заинтересован «в режиме наибольшего благоприятствования», и самому доставить в конечный пункт, ибо твоё участие является гарантией твоей же карьеры.
Вот почему стреляный волк (ну, не воробей же?!) Белых бесстрашно берёт в руки деньги и пересчитывает, дабы не выглядеть некрасиво при следующей передаче. Вот почему он встречается с «инвестором» практически в открытую - так как знает, что силовики в курсе, куда и зачем пойдут эти деньги. Одного он не знает… что на него открыт сезон охоты, а неприкосновенность снята. О том, что все его коллеги-губернаторы ходят под колпаком и именно это является гарантией устойчивости властной вертикали, Никита Белых был в курсе, вне всякого сомнения.
Что сейчас с Белых? Сидит. Какие перспективы? Неизвестно, все вдруг замолчали, и соратники, и неприятели. Может быть потому, что более жирный сом в сетях запутался?
Арест министра экономического развития Улюкаева – как гром среди ясного неба. Сразу по двум причинам. Слабовольный интеллигент, о чем говорит его пухлая внешность, решил шантажировать крокодилообразного Сечина. Даже не его самого… а могучее российское государство в лице Роснефти… чистое самоубийство. И второе, ничтожность суммы в 2 миллиона при такой сделке, как приобретение республикообразующей нефтяной компании, коей безоговорочно является «Башнефть». Всё тем же старым дедовским способом – налик в дипломате, хотя, казалось бы, именно главе МЭРа по должности положено разрабатывать на коррупционном поле новые «технологии». Ну, и пошли пересуды – «кому это выгодно?».
С «Башнефтью» изначально всё было коррупционно. Сначала эта компания принадлежала экс-главе республики Муртазе Рахимову. Потом где-то наверху решили – а не до хрена ли будет?! Пытался ее прибрать к рукам олигарх Евтушенков (АФК «Система»), но чуть не посадили, а отстали только тогда, когда отступился. В итоге главными конкурентами на подковёрном аукционе стали Лукойл и Роснефть, а среди заинтересованных болельщиков замелькали люди из правительства (Шувалов, Дворкович…). Как раз те, кто относится к либеральному крылу российской власти, а Сечин, соответственно, к силовому. То есть, опять в экономику вторгается политика.
Ну и понеслась. Один за другим возникает компромат на двух Игорьков – то Шувалов в бизнес-классе государственного джета собачек перевозит, то Сечин на миллиардерской яхте новую жену выгуливает. Народ не удивляется, народ стебётся…
Как гласит молва, иногда прорывающаяся из-за кремлёвского забора, всё решила встреча Путина с Сечиным, где последний уболтал первого. При чём тут Улюкаев? Попал под горячий палец президента. Плюс хитрый политтехнологический ход – Роснефть продемонстрировала, что она такая же, как все, что и её могут рэкетировать распоясавшиеся либеральные министры. Ну, а Сечин, соответственно, из крутого кремлевского топ-менеджера превратился в простого директора госкорпорации, которого всяк обидеть норовит. А мы, конечно, так и поверили…
Но, как обычно, в этом деле есть теневая сторона. Мои московские источники давно докладывают – грозовые тучи сгустились над головой вице-премьера ВПК Дмитрия Рогозина из-за бардака в его хозяйстве, прежде всего, на космодроме «Восточный». И там не просто снимать, там сажать будут. Должны были ещё в ноябре, но столько арестов крутышей сразу психика российского обывателя может и не выдержать. Так что step by step…
Мой прогноз: Путин известный мастер позиционный игры, любитель системы сдержек и противовесов. После ареста Белыха и Улюкаева системные либералы совсем было расстроились… а он им бац компенсацию в лице нового премьера той же политической ориентации. Уже несколько лет все ждут реинкарнации Кудрина на ключевых позициях и, похоже, дождутся. А силовики пока покурят… невзатяг.
Региональные новости
Год назад в таких же Итогах я размышлял над губернаторской судьбой Игоря Анатольевича Орлова. Она зависела сразу от несколько факторов - Как пройдут осенние выборы, будет ли достойная кампания на федеральном уровне о необходимости голосовать? Что произойдёт с мировой экономикой, не соскочат ли китайские товарищи с предварительных договорённостей? Не попадёт ли глава Поморья в список тех, кому придётся стать очередными агнцами на заклание в нашей бесконечной борьбе с коррупцией?
Особенно пикейных жилетов волновал первый пункт – в информационном пространстве барражировали слухи о том, что главы тех регионов, где «Единая Россия» просядет по результату, а электорат проголосует ногами за «против всех», могут заранее паковать чемоданы и отправляться… в президентские советники. Ну и что? Явка традиционно била рекорды только в национальных республиках, а о бирже труда для бывших губернаторов так ничего и не слышно. Ох, и любят у нас пугать…
Что касается самих парламентских выборов. Как давно мы не выбирали одномандатников… а всё осталось, как раньше – бабло победит всё, что угодно. За наших скромных поморских миллионеров на праймериз партии власти голосовали там, где ещё два дня назад о них и слыхом не слыхивали. Какой теперь смысл разбираться, обещания поделиться богатством сыграли роль, или «презентационные» пакеты с второсортицей.
Но это были только игры с детской явкой и неубедительным результатом. На самих выборах, где была альтернатива в лице других партий, тон задавала Елена Вторыгина, ни разу не олигарх и не предприниматель. Я много раз писал о том, что в искусстве политтехнологии есть разные стили и приёмы. Можно безоглядно мочить противника и в конце концов убедить избирателя, что он редкая сволочь. Можно ошарашить избирателя широтой размаха, как сделал в своё время друг моей юности Орлуша, устроив в Кабардино-Балкарии всероссийскую премьеру «Утомлённых солнцем», и под это дело протащить Березовского в Госдуму. Но чаще выигрывают, так называемые, стандартные положения, из которых мяч точно летит в «девятку». В нашем случае, это поездки по всей области, постоянные встречи с избирателями, не деля их по важности – большой трудовой коллектив или просто ветеран войны и труда. В итоге заслуженный результат, в который, откровенно говоря, немногие верили. Но не зря губернатор на одной из встреч с кандидатами от своей партии прямо сказал: «Придётся, Елена Андреевна, вам брать этих двух на буксир». А «эти два» сидели и помалкивали.
Скажу крамолу, в которой практически уверен – именно Вторыгина помогла выиграть Юркову в 72-м, а Палкину в 73-м. Потому что я мало знаю людей, которые будут голосовать за одну партию, а за одномандатников от другой. Разве что, приколисты, но они точно не входят в список тех, кто сделал выборы в Архангельской области – пенсионерки после 50-ти.
Раз уж заговорили про выборы. В Архангельской области ярко проявилась общероссийская тенденция – постоянно хулимые в СМИ либералы по очкам обыграли «партии патриотов» («Родина», «Патриоты России»). Несмотря на то, что местный «яблочник» Чураков сделал максимально возможное, чтобы партия Явлинского проиграла в Поморье, неся откровенную чушь в телевизоре и интернете.
Тем не менее, тенденция налицо – Кремль «слил» и Семигина, и Рогозина, и Старикова, ни во что не вмешиваясь и дав событиям развиваться своим чередом. Честно говоря, для меня самого это сюрприз. Приятный. Ну, а хорошим людям, шедшим на выборы от этих партий, мой совет - найти для себя что-то менее радикальное.
Что касается остальных пунктов губернаторской успешности. Китайские товарищи с договорённостей не соскочили, подписали все бумаги, а у архангельской энергетики появилось иностранное окончание на Ху. Порт тоже ждёт своей очереди, когда его углублять начнут. Страх перед ползучей китайской экспансией? Вот когда Троицкий проспект, а также Центральный рынок зажелтеют… тогда и будем переживать. Пока же про строительство поморского Шаолиня я ничего не слышал.
И с коррупцией у нас всё хорошо… в смысле, мало. Коллеги из других изданий откровенно стебутся над самым высокопоставленным мздоимцем Поморья, покусившимся на бесплатный сертификат для приобретения бытовой техники. Феномен чиновничьей жадности? По-моему, человек и сам не понял, в какой блудняк попал по простодушию. А наказали его примерно. Наверное, для того, чтобы не выглядеть совсем уж идеально… тоже бывает вредно.
Конечно, есть у области слабое звено – это миграция. Приезжавший недавно полпред назвал устрашающую цифру – только 4 % молодых северян хотят остаться служить малой родине. Но хотеть одно, а реализовать желание – совсем другое. В мою молодость можно было прямо из армии да в Москву по лимиту – а там тебе и подъёмные, и общежитие, и работу непыльную (милицию, например). Теперь же приходится рассчитывать только на себя… много ли найдётся у нас таких отважных?
Да и вообще молодость склонна к авантюрам. На словах. Спросите у деревенского паренька, хочет ли он жить в Нью-Йорке. Уверяю, ответ расстроит патриотов до крайности. Вот только как это сделать чисто технически? О том и речь.
Мой прогноз: В этом году у области есть точка отсчёта – приезд Путина в Архангельск на Арктический форум, который состоится в конце марта. Он обещал. Это и есть гарантия устойчивости для руководства региона. Никто никого не снимет до такого события. Да и после тоже, иначе будет выглядеть так, что президент побывал в гнезде коррупции… а вдруг заразился? Другое дело, если Игорю Анатольевичу предложат другую, более интересную ему работу. Когда, если не в этом возрасте? Он взрослый человек, ему решать.
Этот год стал первым мэрским у Игоря Годзиша. Начало его было то ещё - только семь управляющих компаний Архангельска заказали в МУП «Спецавтохозяйство» дополнительный вывоз твердых бытовых отходов. Соответственно, к Рождеству Архангельск из праздничного превратился в помоечный. Чёрные мешки с новогодними отходами изгадили дворы, как коровьи лепёшки солнечную лужайку (детские дачные воспоминания). Ещё и особо ленивые горожане подсуропили – выбрасывали мусор прямо из окон. Ей-богу, сам видел. Ну и снег, естественно.
По известной причине я редко выхожу на улицу. Притом специфика моего заболевания такова, что я не могу самостоятельно передвигаться по городу в инвалидной коляске. Да и не хочется… из-за беспардонных взглядов в упор. Об этом я тоже говорил с мэром, а он мог только посочувствовать – перевоспитывать народ дело неблагодарное. Но жена говорит – город стали хорошо убирать. Появились снегоуборочные машинки, которые сбрасывают снег не как раньше - на обочины, а сразу в идущие параллельно грузовички. Не знаю, заслуга ли это лично Годзиша, но появились они при нём. Что и войдёт в исторические скрижали.
Ещё город стал светлее. На темноту мне тоже жаловалась супруга (она у меня автомобилист), приводя в пример Мурманск. Ну, а я пожаловался мэру на весенней встрече. Он сказал – работаем над этим. И действительно, заработало, хоть что-то сдвинулось.
Но при этом рейтинги у мэра за первый год – бедушка-беда. Причём среди рядовых горожан. У журналистов они вполне себе - нам нравится с ним общаться. И это немало, уж поверьте моему профессиональному опыту. Но ведь со всем городом чая не попьёшь. Игорь Викторович стал невольной жертвой завышенных ожиданий в свой адрес. Слишком настойчиво противопоставляли перед народом мэра-политика градоначальнику-хозяйственнику. Да какой бы он технарь-профессионал ни был - всё равно не факир и не Гудвин.
Впрочем, совсем уйти от политики Годзишу не удалось, его даже центральное телевидение стало троллить по поводу памятника Сталину. А здесь уже твоё личное отношение к данной исторической личности и потери собственной семьи в те, мягко говоря, невесёлые годы, не имеют значения, ибо ты мэр для всех, а не для определённого слоя… или прослойки.
Хорошо, кто-то из антисталинистов подсказал – пусть ставят памятник где-нибудь на частной территории, законом не возбраняется. Так и сделали. Но что интересно, до меня дошли слухи, что данная территория имеет прямое отношения к Сергею Моисееву. Тому самому. Из «Единой России». Правда, не уверен, что этот городской латифундист в курсе. Вот бы узнать его мнение о роли данной личности в истории. Хи-хи…
Годзишу-хозяйственнику тоже не позавидуешь. Скандал, с которым заканчивается Год Обезьяны – повышение тарифов «Водоканала». Тема жареная… как будто мы до сих пор живём при социализме, где поднимались цены только на водку и «предметы роскоши»… и то «по пожеланиям трудящихся». Вот оно, последствие «социальной справедливости» от губернатора Михальчука, когда право устанавливать разумные тарифы отобрали у города и передали Агентству по тарифам и ценам. Поднимали бы по чуть-чуть, что было экономически оправдано (ведь латали дыры, наделанные советским принципом хозяйствования), никто бы и не заметил. В итоге город и «Водоканал» взяли на себя непосильный груз – не только покрывали текущие убытки, но и гасили кредит и проценты по нему, взятый у ЕБРР.
Кстати, напомню то, что периодически забывают другие средства массовой информации. Когда брался кредит на модернизацию водопроводного хозяйства города, Архангельская область как гарант и Европейский банк реконструкции и развития подписали в 2005 году договор гарантии (при губернаторе Николае Киселёве и мэре Александре Донском). Этим договором прямо предусмотрено: правительство региона должно утверждать тарифы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с расчетами МУП «Водоканал», что в итоге сделано не было. А последние 185 миллионов по кредиту отдали как раз в тот момент, когда, в соответствии с введёнными санкциями, ЕБРР перестал работать в России.
И уж когда безвыходность положения, что называется, вылезла наружу, в архангельской мэрии разработали максимально щадящую для населения концепцию перехода МУП «Водоканал» в концессию, и эта стратегия используется уже при мэре Годзише.
В конце года в администрации города начались кадровые перестановки. Вернее, они заканчиваются. Уходит последний зам эпохи Павленко - социальная Ирина Орлова. Кто вместо неё? Из своих источников я знаю – рассматривалась кандидатура Елены Доценко, бывшего областного министра. Но пока тишина. На уровне слухов известно о «волнениях» вокруг места руководителя аппарата мэрии, должность в табеле о рангах вторая после главной. Якобы Евменов как раз под неё уходил из омбудсменов… ну, посмотрим. И ещё есть ряд намылившихся фигур. Называли, например, Сергея Намойлика, отвечающего за внешние сношения. Но они, как пояснили вашему покорному слуге, не от нового начальника бегут, а за пенсией. 70 000 или около того… не кот наплакал.
Мой прогноз: Вы удивитесь, но, как доносят автору его тайные информаторы, отношения Орлова с Годзишем не такие дружеские, как мы себе представляли. Они спорят, отстаивая интересы области и города. Просто эти локальные конфликты не выносятся на широкое обсуждение. На последней встрече с главредами мэр Архангельска ясно дал понять, что не держится за свою должность. Для него это просто работа, которую он привык выполнять хорошо. Не знаю, как кто, а я ему поверил. Тогда и рейтинги не имеют значения. Продолжаем наблюдать… один год, действительно, не срок.
В уходящем году областные СМИ колбасило, как никогда на моей памяти. Только вчера сидели с коллегой за чайным столом на встрече с мэром… глядь, а он уже далече (но живой, не переживайте).
Сначала всё казалось логичным. При губернаторе работала советница по СМИ Елена Волова. Своим незамыленным калиниградским взглядом она выявляла болевые точки. А какие они, эти точки? Или быть под администрацией области, или под Яковом Попаренко, вчерашним медиа-магнатом, постоянно что-то выкручивающим, выгадывающим, играющим в свои информационно-политические игры по правилам… им же и придуманным. Если назову тех, кого он одно время финансировал, вы просто не поверите (и к нам подбирался, да не с той суммой). А из независимых, что сами решают, с кем работать, а с кем воевать… их как пальцев на одной руке. Короче говоря, все в «Вольном деле».
Давно в воздухе парили слухи, что у правительства области появится свой медиа-холдинг, что возродится идея создания регионального телеканала, не зависимого от воли федералов (в отличие от АГТР «Поморье»). Даже имя будущего начальника называлось - Ян Берлин. В печатных СМИ как будто ставка делалась на газету «Архангельск» как главный печатный рупор. Под это дело там поменяли главреда Елену Доильницину (хотя она уверяет, что сама громко… прикрыла за собой дверь главного начальника), бросившую в сердцах: «Не хочу превращаться в сплошной пресс-релиз». Заодно была «оптимизирована» газета «Волна», давно превратившаяся в периодический бюллетень служебной документации.
Параллельно происходили тектонические процессы со старушкой «Правдой Севера». Убрали из главных редакторов Светлану Лойченко, за ней ушла вся журналистская команда. Вроде бы, проблемы чисто экономические – печатная версия не выдерживает конкуренции с электронными СМИ. Однако… при Удалкине именно электронная версия газеты стала обычным информационным сайтом без лица, делающим упор на перепосты с федеральных источников. Тем не менее, иногда там появлялись интересные материалы, но откровенно «мочильного» характера, за каждым из которых хорошо были видны уши заказчика.
Но и это ещё не конец мытарств старушки. Под самое начало летней предвыборной кампании она, именно как печатное издание, ориентированное на соответствующий контингент читателей, в силу возрастных причин так и не подружившийся с интернетом, попадает в руки команды, близкой к «Единой России» (что видно невооружённым глазом). То есть, почти один позитив (как в доброй советской прессе) плюс «борьба с отдельными недостатками на местах». И я практически перестаю заходить на её сайт… НО! Моё глубокое убеждение, что именно в такой концепции ПС устраивает своих постоянных читателей, ностальгирующих по временам, когда политика была стабильной, жизнь, пусть медленно, но улучшалась, жнивьё колосилось… ну и так далее. Контингент достойный, заслуженный, имеющий полное право читать то, к чему привык… страшилки ему по НТВ покажут. Тем более, сейчас открыта подписка - лучший показатель спроса на издание. Хотя и как чисто социальный проект такая «Правда Севера» хороша.
Главная же проблема наших региональных СМИ - как электронных, так и печатных - они в основном «вождистского» плана. Вспомните сами, в отсутствие главреда Азовского (отдыхал 10 месяцев в «санатории» на Попова) его издания (ПСЗ и «Эхо севера) практически «легли», прежде всего, финансово, но возродились с его возвращением практически из пепла.
Или пример совсем недавно популярного портала 29.ru, ставившего рекорды посещаемости. Ушёл главред Морозов – превратился сайт в обычный агрегатор, где взрослому мыслящему человеку просто нечего читать. Зато простодушная «Двина-информ», много лет тупо перепечатывающая пресс-релизы администраций, с приходом Алексея буквально ожила. И опять НО. Судя по комментариям определённой части пользователей, им совсем не нужны ни авторская мысль, ни аналитика - только сухое изложение фактов и цифр. Но они перетекают из издания в издание, мы же даём посыл к размышлению, спору. Не понимаю…
А вы обращали внимание на то, что громкие имена в основном представляют оппозиционные издания, что не может нравиться власти? Увы, но с этим придётся смириться, ибо критика всегда ярче «положухи». Значит, нужно уметь договариваться… и это опять к вопросу о гибкости и неординарности тех, кто отвечает за информационное пространство в регионе.
Мой прогноз: Большие парламентские выборы - самый сенокос для СМИ всех форм и ориентаций - прошли. Но скоро грянут «средние парламентские» (в облсобрание). Прогнозируется серьёзная конкуренция среди одномандатников… куда они без нас. Увы, но это данность – любое издание, если оно не создано для особых целей одной из ветвей власти, партией или олигархом, не может выжить без таких внешних вливаний. Что, конечно, ограничивает его свободу… в определённой части, но не во всём. Появится ли что-то новое и серьёзное на информационном поле региона? Ох, сомневаюсь. Если только не очередная война компроматов… но разве оно нам надо? На мой взгляд, в сегменте скандала нашего «Вольного дела» вполне достаточно.
Ну вот и закрылась уже ДВЕНАДЦАТАЯ папка Итогов недели. Встретимся в середине января…думаю, что числа 15-го.
Всех с Новым Годом!
Леонид Черток, зоркий глаз ИА RUSNORD