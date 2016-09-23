Сенатор Кононова проверила факты, озвученные депутатом Госдумы Епифановой: речь шла о событиях 8-летней давности

«Говорить о том, что здравоохранение Архангельской области находится совсем уж в критическом состоянии, я бы не стала. Если сравнивать с другими регионами, где уже пора вводить процедуру внешнего управления отраслью, то мы находимся стабильно в 10-15 лидеров по стране», - заявила сенатор от Архангельской области, выступая сегодня с отчетом о проделанной работе перед депутатами регионального парламента.
«Меня сильно удивило выступление коллеги, депутата Госдумы Ольги Николаевны Епифановой, когда она, задавая вопрос министру здравоохранения Веронике Скворцовой, зачитала письмо жителей Пинежского района о закрытии ФАПов в нескольких деревнях. Да, кадровая проблема в медицине актуальная для всех регионов России, и я решила проверить факты, изложенные в том письме. Оказалось, что события, о которых там идет речь, относятся к периоду 7-8-летней давности! Речь идет только о сокращении на четверть ставки лаборанта. О сокращении других ставок речи нет», - сказала Кононова.
Напомним, две недели назад в ходе Парламентского часа в Госдуме, где с информацией выступала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова, Ольга Епифанова обозначила проблемы здравоохранения, существующие в сельских территориях Архангельской области. Так, речь шла о поселках Сосновка, Мамониха, Кулосега, Нюхча, Сульца и Шидима Пинежского района. Там, говорится в письме жителей, в течение нескольких последних лет происходит ухудшение оказания медицинской помощи по причине сокращения. «Некогда прекрасная Сосновская участковая больница с круглосуточным стационаром и высокопрофессиональным коллективом специалистов, реорганизована в амбулаторию. Фельдшерско-акушерский пункт Сульца не работает. В Кулосеге фельдшер ведет прием всего один раз в неделю. В Нюхче работает акушерка. Своего терапевта в Сосновской амбулатории нет. Анализы перестали принимать» (конец цитаты).
Епифанова тогда отметила, что за четыре недели у нее - три обращения только из одного района, и спросила у министра, что ей, как депутату, отвечать людям. Скворцова, отвечая на вопрос, подчеркнула, что по последней переписи 84 тысячи населённых пунктов в Российской Федерации имели население менее 100 человек. Из них более 35 тысяч – менее 30 человек. Из 19 тысяч населённых пунктов полностью из них ушло население. Для каждого региона создана геоинформационная система, чтоб отслеживать ситуацию.
«Если нужен быстровозводимый ФАП, сейчас всё это уже технологически элементарно. У нас в каждом федеральном округе есть производства, которые возводят эти ФАПы в течение трёх недель, и стоимость упала уже до 4,5 миллиона рублей за ФАП вместе с прикреплением к наружным сетям и так далее, - подчеркнула Скворцова. - Что касается кадров, мы их нарастили, мы в год выпускаем более 60 тысяч специалистов со средним образованием более 8,5 тысяч фельдшеров. Есть расчёты по каждому региону, кому, сколько нужно, система единая перераспределительная, мы готовы это всё обеспечить. Поэтому готовы с вами просто проговорить конкретно, я себе записала, ... готова выехать вместе с вами туда, и давайте, всё организуем вместе».
Фото: http://www.izvestia29.ru/politics/2013/12/01/7205.html (Людмила Кононова)
http://myinforms.com/ru-ru/a/19150727-olga-epifanova-stala-obladatelem-mandata-v-gosdume-i-namerena-stat-vice-spikerom/ (Ольга Епифанова)