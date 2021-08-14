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В чем преимущество заказа экскурсий через интернет?

Самостоятельное путешествие складывается из нескольких составляющих: покупка билета (авиа- или железнодорожного), бронирование гостиницы или съемного жилья. Экскурсии часто рассматриваются как необязательная часть поездки. Но они дарят то, ради чего мы едем новые места — впечатления и знания.

Почему покупать туруслуги через интернет выгодно?

В последние годы рынок туристических услуг стремительно перемещается в интернет-пространство. Постепенно уходят в прошлое офисы туристических агентств, куда мы приходили в поисках интересного тура. Уже не надо ехать на другой конец города в «свое» агентство. Сейчас все это быстро и легко можно сделать через интернет. Кроме того, никто не «раскрутит» Вас на более дорогой тур или экскурсии.

Мы уже давно бронируем через интернет авиабилеты и железнодорожные билеты, гостиницы, оформляем туристическую страховку, арендуем машины и даже покупаем готовые туры. С каждым днем количество предложений на рынке и число участников рынка стремительно растет.

Вы сами можете выбрать аэропорт/вокзал и время отъезда, отель, количество дней отдыха. И, конечно, подобрать экскурсии.

В чем плюсы заказа экскурсий через интернет?

Даже если вы предпочитаете пляжный отдых, спустя некоторое время хочется поездить по окрестностям и посмотреть местные достопримечательности. Но где найти хорошего экскурсовода, интересную, нестандартную экскурсию? Ведь зачастую те экскурсии, которые можно заказать на стойке ресепшена гостиницы, очень многолюдны, гид не в состоянии уследить за разношерстной толпой отдыхающих. А хочется индивидуального подхода, заранее, не торопясь, рассмотреть все варианты и выбрать лучший.

Бронировать экскурсии на Пхукете на сайте ХорошоТАМ в спокойной атмосфере намного удобнее, чем на месте, на бегу — в фойе гостиницы или в туристическом агентстве. Вы спокойно можете рассмотреть все предложения, выбрать интересующие. Здесь на помощь приходит интернет. Грамотный турагент в агентстве запросто может «раскрутить» вас на более дорогой тур или экскурсию, которая вам не особо нужна. Бронируя туры и экскурсии самостоятельно, вы сможете подобрать именно то, что хотите вы сами, а не то, что вам очень настойчиво предлагали.

Однако среди огромного числа предложений очень трудно выбрать подходящее, страшно нарваться на недобросовестного гида. Есть смысл воспользоваться имеющими хорошую репутацию интернет-агентствами экскурсий.

Заказ экскурсий через интернет обладает рядом достоинств:

Уверенность. Покупая экскурсию через такое агентство вы можете быть уверены, что она состоится ровно в то время, на которое вы договорились с гидом. Чаще всего именно гид будет подстраиваться под вас, а не наоборот. Вы имеете возможность заранее списаться с гидом и обговорить все интересующие вопросы.

02 декабрь 06:50 | : Разное

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