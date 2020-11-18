Волонтёры это сделали! Мир объединился и озвучена правда

20 марта состоялась онлайн-конференция «Созидательное общество. О чём мечтали пророки», которую организовали волонтёры со всех стран. Люди объединились и озвучили тот факт, что из-за потребительского формата общества, а также из-за искажений в многочисленных конфессиях сегодня цивилизация находится в череде серьезных кризисов. Большое количество спикеров, детальное изучение первоисточников, аналитика... – ранее ничего подобного в мире не происходило. Конференция синхронно переводилась волонтёрами на более чем 45 языков (вместе с языком жестов – сурдопереводом).
Всё происходящее – прямой запрос от общественности, люди уже давно ждут позитивных перемен и это отражается во многом, в том числе и в культуре. Интересно, что не так давно вышел довольно примечательный научно-фантастический индийский фильм «ПиКей» с Аамир Кханом в главные роли (2014 г.). Если в двух словах, то там по сюжету молодой мужчина прибыл на Землю и никак не мог понять и разобраться в количестве религий при таком простом факте что Бог един. И вот этот месседж оказался очень и очень актуальным. То, что Бог это не человек с бородой на небе, и не статуэтки (и что Бог – это любовь и единение), сегодня это понимают практически все жители планеты. В конце фильма, для того, чтобы правда восторжествовала и люди сами увидели абсурдность войн и разделений (из-за множества конфессий), состоялся прямой эфир с сотнями тысяч онлайн-подключений.
Так вот, нечто похожее происходит и в наши дни, в 2021 году. Один из спикеров конференции «Созидательное общество. О чём мечтали пророки» Амир Хан, телеведущий, спортивный аналитик, консультант, актёр, live-коуч из Пакистана в прямом эфире задаётся вопросом о том, почему люди до сих пор не живут в мирном созидательном обществе. Действительно, несмотря на то, что на протяжении последних шести тысяч лет люди были искусственно разделены, сегодня человечество наконец-то просыпается и более 90% людей хотят жить в обществе мирном и гармонично развитом.
Созидательное общество отличается от нынешнего потребительского в парадигме ”свой-чужой” тем, что в созидательном обществе человеку гарантируются его права и свободы. При потребительском формате наблюдается лишь декларация прав и свобод человека на бумаге. Необязательность ценности жизни человека привела к тому, что сегодня мир на пороге ядерной войны. Один из спикеров мероприятия привёл такой факт, что ядерного оружия на планете хватит чтобы 50 раз уничтожить человечество. Согласитесь, вряд ли такой мир можно назвать тем миром, о котором говорили пророки.
Сегодня на планете почти 8 млрд человек, из них почти 7 млрд верующие. Как известно, во все времена приходили пророки и учили о том, что ценность жизни является наивысшей ценностью. Теперь вопрос – слышим ли мы слова своих пророков? И если не слышим, то почему? Почему слова посредников в “красивых позолоченных одеяниях” затмили слова пророков? Сегодня, в ХХI веке, благодаря интернету и уникальной возможности выйти онлайн всем миром, была наконец-то озвучена правда о том, что серьезные искажения в мировых конфессиях привели к однозначной грани самоуничтожения цивилизации.
При этом у большинства населения планеты имеются семьи, в них растут дети, для которых хочется всё-таки оставить лучший мир. Это, конечно, при условии что люди действительно любят своих детей и открыто, честно смотрят на мир. Пророки учили о мире без войн, о гармоничном и самодостаточном мире, о равенстве людей. Когда, если не сейчас, необходимо наконец-то услышать слова своих пророков и воплотить их мечты в реальность? Тем более, что это очень просто – благодаря нынешним интернет-технологиям выразить свою точку зрения, свою гражданскую позицию, можно, как говорится, не вставая с дивана. И цена этого действия – будущее детей. Ведь в противном случае итог очевиден.
20 марта – это, конечно же, очень особенная дата. Помимо того, что это день весеннего равноденствия, пробуждение природы, это ещё и древнейший праздник Навруз в мире ислама, который уходит корнями вглубь тысячелетий (VI-IV век до н.э.). Это символическая победа Добра над злом, праздник светлого и доброго начала в каждом человеке. Поэтому символично, что очень знаковая волонтёрская конференция «Созидательное общество.О чём мечтали пророки» состоялась именно в этот день. Посмотреть её кстати можно по ссылке на ютуб-канале АЛЛАТРА ТВ: https://www.youtube.com/watch?v=1S1egTmU6yU
Для того, чтобы было понимание, что все пророки говорили о едином, хочется привести несколько цитат. Не секрет, что все пророки говорили о дружбе между людьми, о равенстве, о любви и о справедливости. Но на сегодняшний день мир настолько усложнился и пресловутые “книжники с фарисеями” настолько “закопались” в информации, что пришла пора вернуться к первоистокам. Ведь именно там, в первоисточниках – в словах пророков – именно оттуда, подобно живительной родниковой воде, бьют ключи чистейшей и прозрачной истины, которая как вода утоляет жажду и в сути своей призвана дать новый импульс к жизни, объединить человечество.
Будда сказал: «Пусть никто не обманывает других, пусть никто и никогда не обижает других, пусть никто ни гневом, ни злобою не вредит другим. Как неусыпно мать охраняет своё единственное дитя, как дорожит она его жизнью, так пусть каждый объемлет своим благоволением все существа» (147-148, Типитака, 1.8 Метта сутта. «Дружелюбие»). Пророк Мухаммед (мир ему) говорил: «Вот Я заключил с вами завет о том, что вы не будете проливать вашей крови и изгонять друг друга из ваших жилищ. Потом вы признали это, свидетельствуя об этом» (Коран, Сура 2:84). В Торе сказано: «Люби ближнего, как самого себя» (Ваикра, 19-18). Иисус сказал: «И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино». (Евангелие от Иоанна: 17:22).
Примечательно и то, что во всех конфессиях есть упоминания о восьми основах созидательного общества, которые в свою очередь появились в результате многолетнего (более девяти лет, 2011-2020 гг) глобального соцопроса, проводимого волонтёрами по всему миру на медиаплатформе АЛЛАТРА ТВ. В интервью люди говорили о том мире, в каком они бы чувствовали себя в безопасности, уютно и комфортно, а также испытывали бы уверенность в завтрашнем дне. В настоящий момент все 8 основ Созидательного общества опубликованы на официальном сайте: allatraunites.com Каждая из основ является тем, к чему направлены надежды и чаяния людей в XXI веке.
Вот например, первая основа – жизнь человека. Звучит она так: «Жизнь Человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого Человека нужно беречь, как свою собственную. Цель общества – обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого Человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь Человека. Если ценен один Человек, значит, ценны все Люди!» А теперь посмотрим, как это отражено в четырех основных мировых конфессиях. В христианстве например есть такие слова: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». (Ев.от Иоанна, 13:34). Также есть такая цитата: «Сказал Иисус: Люби брата твоего, как душу твою. Охраняй его как зеницу ока твоего». (Ев. от Фомы, стих 25).
В исламе говорится: «Если же кто-либо убьёт верующего преднамеренно, то возмездием ему будет геена, в которой он пребудет вечно. Аллах разгневается на него, проклянет его и приготовит ему великие мучения». (Коран. Сура 4 «Ан-ниса» («Женщины»). Аят 93). Также в мире ислама есть и такие слова: «Перед Аллахом легче уничтожение всего мира, чем убийство одного человека». (Хадис Абдуллаха, сына Амра). В буддизме говорится: «Все дрожат перед наказанием, жизнь приятна для всех – поставьте себя на место другого. Нельзя ни убивать, ни понуждать к убийству». (Дхаммапада. Х. Глава о наказании. Текст 130). В индуизме: «Дорог мне – кто людей не терзает, кто и сам от людей не страждает, кто от радости, от раздраженья, нетерпенья и страха свободен». (Бхагавадгита. Глава 12. Шлока 15).
И то же самое можно наблюдать во всех остальных основах созидательного общества, которые прямо дополняют друг друга и исходят одна из другой: прозрачность и открытость информации для всех, безопасность и свобода, созидательная идеология, развитие личности, самоуправление общества, справедливость и равенство. Сколько времени у человечества на то, чтобы прекратить все распри и войны, прислушаться к зову сердца и реализовать созидательный формат общества? Ответ на это прозвучал в интервью на АЛЛАТРА ТВ с участием академика Игоря Михайловича Данилова: «Мы уже сегодня жили бы в созидательном обществе, если бы вчера начали действовать. А вчера начали бы действовать, если бы позавчера начали о нём говорить».