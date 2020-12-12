Аутсорсинг: его направления и преимущества

Всего лет 5-7 назад в России мало кто слышал и пользовался такими услугами, как аутсорсинг. Сегодня же конкуренция среди аутсорсинговых компаний довольно высока. Поговорим о таком явлении, как аутсорсинг, разберемся, что это такое, какие виды существуют. Выясним, сколько могут стоить аутсорсинговые услуги, какие плюсы предоставляют бизнесменам.
Что такое аутсорсинг
В переводе с английского — source — «источник», а out — внешний. Говоря простым языком, аутсорсинг означает, что часть своих функций, часть работы предприятие передает сторонней компании, пользуется чужими ресурсами.
Главные признаки аутсорсинга:
- передача другой компании неосновных функций, то есть дополнительных процессов;
- обязательно наличие соответствующего договора, причем он должен быть заключен на срок от 1 года и выше;
- возможность передать сторонней фирме важные бизнес-процессы, например, техобслуживание или ведение бухучета.
Компании, которые берут на себя некие функции другогой компании, называются, соответственно, аутсорсерами или аутсорсинговыми.
Какие виды аутсорсинга существуют
Теперь выясним, какие виды аутсорсинга наиболее популярны на рынке:
- Аутсорсинг бухгалтерских услуг. Самый популярный. Многие предприятия сегодня решаются передать свою бухгалтерию сторонней компании. Она будет отвечать за отчетность, за ее полноту и своевременность. Можно заказать отдельные услуги, например, ежемесячные отчеты в контролирующие органы. А можно полный учет, то есть ежедневное ведение первичной документации. Услуга позволяет не создавать собственную бухгалтерию и не искать штатных профессионалов.
- IT-аутсорсинг. Может подразумевать обслуживание офисной техники, компьютеров, ремонт, установку программного обеспечения. Сфера таких услуг достаточно широка.
- Аутсорсинг персонала. Очень удобен для крупных компаний, где высока текучка кадров. Все вопросы, связанные с наймом сотрудников, поиском специалистов, расчетом премий и заработной платы можно передать сторонней фирме. При этом, конечно, за качество будущей работы найденных сотрудников аутсорсер отвечать не будет.
- Юридический аутсорсинг. Удобен для среднего и малого бизнеса, которому сложно содержать штатных юристов, а такие услуги необходимы. Аутсорсер будет заниматься всеми юридическими функциями предприятия.
Это особенно выгодно, когда перевезти что-то нужно время от времени, - нет нужды содержать свой штат логистов и автопарк. Аутсорсер может также заниматься вопросами складирования и хранения грузов.
- Промышленный. Он же производственный аутсорсинг. Популярен среди высокотехнологичных предприятий. Например, компания, занимающаяся телекоммуникациями и производством техники, передает промышленный процесс стороннему предприятию, чтобы снизить себестоимость изделий. Компания сможет заниматься только продвижением товара и разработкой новой, инновационной продукции.
Преимущества аутсорсинговых услуг для заказчика
Основные плюсы аутсорсинговых услуг:
- Фирма-заказчик получает возможность сосредоточиться на основном процессе, заниматься наиболее главными задачами, передав дополнительные функции специалистам.
- Экономятся средства на найме штатных сотрудников.
- Уменьшается количество персонала.
- Ответственность делится на две фирмы.
- Аутсорсеры предоставляют услуги высокого качества, отвечают за доверенную им работу.
Важно
Выгодно обращаться к аутсорсерам только в том случае, если, например, создание собственной бухгалтерии обходится дороже их услуг! То есть зарплата штатного специалиста будет выше цены, запрошенной аутсорсером.
Узкая специализация компаний, которые занимаются аутсорсингом, становится гарантией высокого качества услуги. Найти профессионала, который будет вашим штатным логистом, юристом, айтишником или главным бухгалтером бывает нелегко. Да и заработные платы у них высоки. А аутсорсер уже давно работает именно в этой сфере и обладает штатом профессионалов, которые справятся с поставленной задачей. Так, например, аутсорсинговые компании в Москве по разным направлениям услуг можно найти в одном месте - компании «Fillin». Данная компания является международным оператором аутсорсинга и имеет внушительную базу сотрудников, а онлайн платформа Fillin App делает этот выбор максимально гибким и удобным.
Аутсорсинг на российском рынке
Важно, чтобы вы поняли, аутсорсинг — это вовсе не наем сотрудников другого предприятия, это сотрудничество двух юридических лиц. Вы заказываете услугу — аутсорсер выполняет поставленную задачу.
Аутсорсинговая компания станет вашим помощником, позволит избавиться от дополнительного процесса и заниматься главным. Аутсорсинг оценили многие российские предприятия, старающиеся наращивать мощности и занимать больший сегмент рынка. Например, распространяется аутсорсинг персонала и IT-сферы, в России это наиболее популярные виды, наряду с передачей ведения бухгалтерии.
Кроме того, основываясь на реалии российского аутсорсинга, напоминаем — вы не передаете сторонней компании всю полноту ответственности, вы несете ее вместе с ней! Да, аутсорсер помогает, но не делает всю без исключения работу за ваше предприятие.
Советуем также заключать долгосрочные контракты с аустсорсинговыми компаниями, чтобы гарантированно снижать расходы.
Заключение
Аутсорсинг очень полезен и обладает большими плюсами для предприятий. Можно пользоваться услугами юристов, логистов, бухгалтеров, IT-специалистов, при этом спокойно занимаясь основным бизнес-процессом.
Грамотно выбранный аутсорсер позволит сократить расходы фирмы и поднять качество услуг, вывести бизнес на более новый рубеж. Главное, сделать анализ расходов на штатный персонал и аутсорсеров для того, чтобы сделать правильный выбор.