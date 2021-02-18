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Учеба в канадских колледжах: сколько стоит и как поступить

Кто-то однажды сказал: «В 90-е в Канаду не уехал только тот, кто не хотел уезжать» …

Действительно, тогда это было сделать ещё проще, чем сейчас. Хотя Канада всё ещё остается страной т.н. «открытой эмиграции», но в настоящее время приоритет отдается тем, кто уже имеет опыт жизни и социализации в этой стране, то есть студентам!

Скажем откровенно: 99% всех, кто уезжает на обучение в Канаду, остаются в этой стране на постоянное место жительства. Конечно, не все там остаются! Кто-то психологически не готов к жизни в другой стране, кто-то не готов, что самому надо «работать локтями» (дома же этим занимались родители…), у кого-то не сложилось по иным причинам. Однако, процент «возвращенцев» минимален, поскольку алгоритм «как остаться» довольно не особо сложен и максимально прозрачен: отучившись в Канаде минимум 1 академический год в колледже или университете селовек получает время на поиск работы, а затем работае на ней! По прошествии минимального времени, если возникнет желание, подавай на ПМЖ или гражданство.

Все эти «бонусы» открывает иностранцам обучение в Канаде. И они, соответственно, распространяются и на русских. Никого здесь не обделяют!

Граждане России или Украины, желающие проходить обучение в стране кленового листа, могут это сделать на образовательных программах следующего типа:

Undergraduate

Эта ступень открыта для тех, кто имеет лишь законченное среднее образование. После 11 класса средней школы можно поступить в колледж в Канаде или в университет. Иногда эти колледжи называют «профколледжами», но это не совсем точное определение. Это такие же высшие учебные заведения, но с другим спектром программ. Но все же, для простоты понимания, их можно называть и так. Итог таков, что в подобных колледжах можно получить степень бакалавра, или пойти на более короткие программы образования – сертификатные (как правило, 1 год учебы), либо дипломные (обычно 2 или 3 г. обучения).

Postgraduate

Простым языком эту ступень можно называть «поствысшим образованием». Т. е., она сформирована для тех, у кого уже имеется законченное ВО – степень Бакалавра или Диплом специалиста. Если поступать на данную степень в упомянутые выше «профколледжи», то можно получить образование в Канаде на уровне «сертификата» или «диплома» - обычно это 1-1,5 года обучения. А если пойти в университет, то можно закончить и магистратуру (2 года обучения).

Планируя получения образования в Канаду, обратите внимание:

- Не обязательно заканчивать Postgraduate, чтобы остаться работать и жить в Канаде. Это можно сделать после любого (!) этапа. Главное, повторим, чтобы срок обучения был не менее одного академического года.

- Чтобы иметь право остаться жить в Канаде вы должны закончить только аккредитованный вуз! Он может быть и государственным, и частным, но аккредитация быть должна! Это важно, поскольку вузы в Канаде вполне себе могут официально функционировать и без государственной аккредитации.

Сколько стоит учеба в Канаде?

Как и веде на планете, стоимость определяется не только реальным уровнем получения знаний, но и чисто субъективным престижем!

- Безусловно, самый «пафосный», престижный и рейтинговый вуз страны – University of Toronto. Стоимость учебы в нем – цифра для Канады почти «запредельная» - от 60.000 CAD ежегодно! Это поколо 45000 $ каждые 12 месяцев.

- Стоимость обучения в Канаде, в знаменитых канадских колледжах (например, Seneca College, Centennial College, George Brown College и т.д.) составляет примерно 16000-18000 Канадских долларов (это примерно 12.000-13000 $).

- Ну, а если вы спросите: «Какова минимальная стоимость обучения в нормальном аккредитованном вузе», то ответ будет такой… Students International может подобрать для Вас программу обучения в провинциальном колледже, где год обучения обойдётся вам всего в 12.000 CAD (то есть в 9000 $).

Специализация

Для обучения в Канаде можно выбрать почти любую специальность. Главное, чтобы студент самостоятельно пришел к осознанному решению, чему он хочет научиться. В крайнем случае, у студента будет еще год, чтобы сменить специализацию. Но это относится только к студентам программ undergraduate. Те, кто учатся на «постгрэде» должны сразу четко осознавать, чему они будут учиться и хотят ли они именно этого, ведь срок их обучения незначительный, и «времени на раскачку» просто нет!

19 февраль 07:25 | : Разное

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