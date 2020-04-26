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Маммопластика при асимметрии груди

увеличение молочных желез doctorvis.ru

Увеличение молочных желез, в отличие от распространенного мнения, является не только процедурой для создания пышной и высокой груди третьего или четвертого размера. Для многих пациенток такая процедура необходима по физиологическим показателям, к примеру если существует проблема различия по размерами между молочными железами. И в данном случае – это не просто желание или каприз. Это жизненная необходимость и право женщины быть такой как все, перестать ловить на себе косые взгляды и насмешки. Жить с таким недостатком непросто, поэтому маммопластика становится единственным верным решением.

Асимметрия груди – это довольно распространенное явление у представительниц прекрасного пола. Различие в размерах груди может варьироваться от слегка заметного, до ярко выраженного. И в последнем случае уже невозможно обойтись специальным корректирующим бельем или правильно подобранной одеждой. Недостаток преследует женщину всю жизнь, вызывая постоянные комплексы и переживания, пока наконец она не попадает в качестве пациентки к пластическому хирургу.

Что является причиной развития асимметрии груди?

увеличение молочных желез doctorvis.ru

Асимметрия груди, в большинстве случаев не несет вреда для здоровья. Но эстетический недостаток заставляет женщину чувствовать себя неполноценно. Перед тем как обратиться к врачу, необходимо выяснить что послужило причиной развития физического недостатка. Асимметрия груди может развиться по различным причинам:

  • наследственный фактор или аномалии развития;
  • травмы и ушибы груди, которые становятся причиной замедленного кровообращения и задержки мышечного роста;
  • осложнения после беременности и периода лактации;
  • гормональные изменения в организме, менопауза;
  • последствия непрофессионально проведенной пластической операции;
  • мастопатия или другие заболевания молочной железы.

Некоторые из видов асимметрии груди по типу возникновения не подлежат хирургическому лечению. Для восстановления гормонального фона или лечения мастопатии могут быть назначены специальные препараты. Но в том случае если имеет место быть наследственный фактор или аномалии развития, а также последствия неправильно проведенной пластической операции, вмешательство хирурга является единственно верным решением. Чтобы получить профессиональную консультацию пластического хирурга, а также раз и навсегда решить проблему асимметрии груди, стоит обратиться на сайт doctorvis.ru.

18 июнь 19:15 | : Разное

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