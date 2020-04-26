Маммопластика при асимметрии груди

Увеличение молочных желез, в отличие от распространенного мнения, является не только процедурой для создания пышной и высокой груди третьего или четвертого размера. Для многих пациенток такая процедура необходима по физиологическим показателям, к примеру если существует проблема различия по размерами между молочными железами. И в данном случае – это не просто желание или каприз. Это жизненная необходимость и право женщины быть такой как все, перестать ловить на себе косые взгляды и насмешки. Жить с таким недостатком непросто, поэтому маммопластика становится единственным верным решением.
Асимметрия груди – это довольно распространенное явление у представительниц прекрасного пола. Различие в размерах груди может варьироваться от слегка заметного, до ярко выраженного. И в последнем случае уже невозможно обойтись специальным корректирующим бельем или правильно подобранной одеждой. Недостаток преследует женщину всю жизнь, вызывая постоянные комплексы и переживания, пока наконец она не попадает в качестве пациентки к пластическому хирургу.
Асимметрия груди, в большинстве случаев не несет вреда для здоровья. Но эстетический недостаток заставляет женщину чувствовать себя неполноценно. Перед тем как обратиться к врачу, необходимо выяснить что послужило причиной развития физического недостатка. Асимметрия груди может развиться по различным причинам:
Некоторые из видов асимметрии груди по типу возникновения не подлежат хирургическому лечению. Для восстановления гормонального фона или лечения мастопатии могут быть назначены специальные препараты. Но в том случае если имеет место быть наследственный фактор или аномалии развития, а также последствия неправильно проведенной пластической операции, вмешательство хирурга является единственно верным решением. Чтобы получить профессиональную консультацию пластического хирурга, а также раз и навсегда решить проблему асимметрии груди, стоит обратиться на сайт doctorvis.ru.