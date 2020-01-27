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Казахский футбол: история и перспективы

Первый розыгрыш футбольного первенства РК состоялся в 1992 году. Безусловным фаворитом турнира считался алматинский «Кайрат», ранее выступавший в высшем и первом советских дивизионах. Соперничать с ним предстояло бывшим второлиговым клубам и коллективам физкультуры. Футбол часто дарит сенсации, но это был не тот случай.

«Кайрат» уверенно победил, добавив к титулу триумф в кубке страны.  Кто тогда мог подумать, что второго чемпионства болельщикам команды придется ждать до 2004 года? В последующих сезонах победителями национального первенства по футболу становились:

  • Ансат (Павлодар);
  • Елимай (Семипалатинск);
  • Тараз (Жамбыл);
  • Иртыш/Иртыш-Бастау (Павлодар);
  • Женис (Астана);
  • Актобе;
  • Астана;
  • Тобол (Костанай);
  • Шахтер (Караганда).

Футбол: чемпионат Казахстана в наши дни   

На протяжении последних шести сезонов чемпионами страны становились футболисты «Астаны» из Нур-Султана. В 2015 году команда добилась исторического успеха на европейской арене, пройдя квалификацию в групповую стадию ЛЧ. В 2017-ом «сине-желтые» вновь подарили болельщикам большой международный футбол – чемпионат Казахстана впервые делегировал своего представителя в 1/16 ЛЕ.  

 

Главным творцом этих достижений стал болгарский тренер Станимир Стойлов, возглавлявший команду в 2014–2018 гг. После его ухода в казахстанскую национальную сборную командой поочередно руководили Григорий Бабаян, Роман Григорчук и Михал Белек. Конечно, для поклонников футбола чемпионат Казахстана не ограничивается «Астаной». Основным конкурентом нурсултанцев на внутренней арене сегодня является «Кайрат», уже 5 лет стабильно занимающий второе место.

Лига чемпионов на footballhd.kz      

В разделе Лига чемпионов на footballhd.kz вы всегда найдете актуальную информацию о главном клубном турнире Европы. Однако предлагаем ненадолго вернуться в прошлое, а конкретно – в 2015 год, когда казахский клуб впервые сыграл на групповой стадии ЛЧ. Соперниками «Астаны» стали настоящие гранды: мадридский «Атлетико», лиссабонская «Бенфика» и стамбульский «Галатасарай».      

Это был достойный дебют. По ходу турнира новички проиграли лишь дважды, ни разу не уступив в родных стенах. «Астана» до последнего тура сохраняла шансы на плей-офф ЛЕ, но упустила победу в Стамбуле, выигрывая у хозяев 1-0 по ходу поединка. Главный итог турнира – понимание того, что и на этом уровне все возможно. Остается верить, что в ближайшей Лиге чемпионов на footballhd.kz будут регулярно появляться новости и о казахстанском участнике групповой стадии.

 

 

 

 

13 апрель 15:21 | : Разное

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