Порт-системы как незаменимый инструмент для проведения длительных инфузий

В медицинской практике с целью проведения химиотерапии, забора крови для лабораторных обследований, переливания компонентов крови в медицине часто используют подкожные системы для проведения длительных инфузий.
Они называются инфузионные порты, медицинские работники для краткого их обозначения используют термин — "порты". В зависимости от целей постановки и длительности лечения (один месяц, несколько лет) эти системы устанавливают большому количеству пациентов.
Давайте рассмотрим ситуации в которых врач назначает имплантацию порт-системы:
1. Длительное лечение посредством внутривенной инфузии (химиотерапия), во избежание длительной травматизации вен, и как следствие воспаления их стенки (флебит), зачастую используют у онкобольных, так как применение цитостатиков приводит к таким последствиям;
2. Пациенты с тонкими и легкоуязвимыми венами;
3. Больные, которые нуждаются в частом проведении процедуры переливания крови и её компонентов, а так же повторные заборы крови для лабораторных исследований.
Себестоимость порт-системы высока в силу ограничения их использования, а так же изготовления их с использованием высоких технологий. Для их постановки требуется определенный опыт, процедура проводится только с использованием определённой иглы Губера (во время проведения химиотерапии). И возникает вопрос - где можно установить порт-систему, чтобы она была 100% качества и могла обеспечить доступ к качественному обслуживанию грамотными специалистами медицины, гарантирующими мое здоровье.
В клинике НАКФФ применяют только системы мирового производства, которые позволяют быстро и эффективно проводить необходимое лечение.
Здесь используют такие виды портов: стандартные подкожные, двойные порты (с двухпросветным катетером), порты низкого профиля, порт-системы для высокого давления, для проведения процедуры компьютерной томографии с контрастированием, для сосудистого доступа.
Клиника НАКФФ под контролем лучших специалистов может провести процедуру имплантации подкожной порт-системы пациенту с максимальной безопасностью и эффективностью с учётом всех нюансов.
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Процедура имплантации подкожной порт-системы в нашей медицинской клинике НАКФФ проходит безболезненно, безопасно и эффективно. Во время проведения данной процедуры пациент не ощущает никакой боли и дискомфорта, а после (через 2-3 часа) может переходить к следующему этапу лечения или возвращаться домой.
Процедура имплантации подкожной порт-системы стоит на ступень выше обычных процедур установки катетера на периферическую и центральную вену, которые чреваты вышеописанными последствиями. Будьте внимательны к себе и позаботьтесь о себе, возьмите направление на проведение данной операции у вашего доктора. Проведение этой процедуры в нашей клинике сохранит целостность ваших вен, ваше время, ваши жизненные ресурсы, поможет вам правильно двигаться дальше. Будьте здоровы вы и ваши близкие, всех благ!
Желаю вам здоровья, друзья!