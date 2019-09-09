Принимают ли свинец на переработку?

Россия является одним из крупнейших производителей изделий из свинца, поэтому реализация этого цветного сплава остается и будет актуальной еще долгое время. Например, прием свинца в Москве по выгодной цене за кг осуществляют пункты приемки лома компании Вторбаза, в любых объемах. Далее последующей переработкой свинца занимаются профильные предприятия, затем данный сплав используется как готовое сырье для изготовления аккумуляторов, проволоки, пластин и заготовок. Из-за токсичности, данный металл не рекомендуется к хранению на частном участке, в сарае, гараже или помещении. Как правильно сдать свинец, где он используется и сколько стоит в пункте приема, разберемся более подробно.
h2 - Какой свинец принимают на лом, а какой нет
В приемных пунктах можно сдать свинец в любом виде. Отказать в сделке могут в случае если металл грязный, содержит примеси, радиоактивен (например с рентгена) или был неправильно переплавлен в домашних условиях. Многие мошенники пытаются обмануть приемки, переплавляя дорогостоящие сплавы с дешевыми – о чем знают компании и активно борются с данной проблемой. Перед сдачей весь мусор и технические жидкости следует заранее отделить – их наличие может сказаться на стоимости, а в некоторых случаях работник приемного пункта вовсе откажется покупать слишком грязный свинец. Провода и кабели необходимо отделить от оболочки. В какой именно форме был доставлен металл не важно, приемка купит все изделия из свинца.
h2 - Где можно найти свинец чтобы сдать на переработку
Свинец используется человеком более 5 тысяч лет, о чем свидетельствуют многочисленные археологические находки. Сегодня этот металл используется также широко, как и много лет назад, благодаря своим характеристикам. Свинец можно найти в изделиях самого различного назначения:
Наиболее часто в повседневной жизни свинец можно найти в аккумуляторах различного назначения. В автомобильный АКБ этот металл занимает большую часть объема и массы, что зачастую учитывается предприимчивыми людьми, которые зарабатывают на приеме/сдаче свинцового лома.
h2 - По какой цене осуществляют прием свинца в Москве
На данный момент (осень 2019 года) стоимость на скупках Москвы от 60 до 110 рублей за килограмм в зависимости от сорта и засора. Приемные пункты компании «ВторБаза» установили такой диапазон цен на любой лом свинца; без примесей и мусора он будет максимально высоким.
Чтобы получить актуальную информацию о цене, можно изучить таблицу с ценами приемки, а также по контактам или телефону. Там же можно заказать вывоз, резку или другие дополнительные работы со свинцовыми изделиями. Следует понимать, что данный сплав является токсичным и при неправильной переработке и хранении может нанести непоправимый вред здоровью рабочим. Именно поэтому, компания «ВторБаза» предлагает помощь с переработкой и вывозом свинца по выгодным условиям.