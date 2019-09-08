Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Как упростить заказ авиабилетов, не теряя в цене

Вот они долгожданные 2 недели отпуска.  Так хочется быстрее сменить обстановку, навестить родственников, искупаться в море. Как же все успеть? Лучше отбросить поездную романтику и воспользоваться современными возможностями воздушного транспорта.

Самолеты стали настолько комфортными, что даже межконтинентальный перелет проходит незаметно.  Удобные кресла, питание на борту, фильмы при длительных перелетах. Больше не нужно беспокоиться о дороге, а просто взять билет на самолет.

Сделать это можно не выходя из дома или офиса. Просто вбиваем в поисковике Aviakassa.net, выбираем город отправления и город назначения.

Сайт предложит нам все возможные перелеты – самые дешевые, самые удобные, с пересадками и без. Все варианты по необходимому направлению. Остается только зарегистрироваться и оплатить билет. Удобно, что стоимость билета можно посмотреть в разной валюте. А так же сайт предложит более выгодные варианты на ближайшие даты.  

Не нужно тратить время на походы в тур фирму. Самостоятельно спланированный перелет убережет вас от сюрпризов, ведь вы сами его выбрали. Путешествуйте с комфортом и цените свое время в пути!  

13 октябрь 14:09 | : Разное

Главные новости


Жертвы оптимизации. В детсаду «Песенка» закрывается спецгруппа по лечению болезней глаз
Карлсон повесился. Шведский режиссер утверждает, что Швеция Архангельску в подметки не годится
все видео

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Октябрь 2019 (122)
Сентябрь 2019 (269)
Август 2019 (241)
Июль 2019 (251)
Июнь 2019 (246)
Май 2019 (239)

Деньги


все материалы
«    Октябрь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20