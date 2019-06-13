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В Архангельске будет установлен памятник Детям войны

Гранитный монумент изготовлен в Москве и будет доставлен в Архангельск после 10 августа. В настоящее время специалисты приступили к археологическим исследованиям. Памятник, посвященный тем, у кого страшная война отняла детство, появится на перекрестке пр. Троицкий и ул. Карла Маркса, сообщает в официальном паблике администрации Архангельска в соцсети ВКонтакте.

Инициатором установки памятника стало Архангельское отделение Российского военно-исторического общества. На средства общественной организации в мастерской Москвы изготовлен монумент из гранита. Финансирование работ по устройству основания готов взять на себя спонсор.

На текущей неделе специалисты выполнят археологические исследования, по итогам которых будет принято решение об устройстве свайного фундамента. Сам монумент планируют установить до конца августа. Подходы к нему будут благоустроены.

В основу художественного образа памятника заложен визуальный образ пирса, по которому идут дети – мальчик-юнга и девочка, везущая сани с рыбой. Основная смысловая задача памятника - донести до горожан подвиг юных северян, трудившихся во имя победы над врагом в годы Великой Отечественной войны. На пилонах скульптуры будут размещены стихи поэтессы Валентины Салий, отдающие дань уважения ребятам той далекой поры, которые своей работой у станков и в поле приближали разгром фашистских захватчиков.

16 июль 13:56 | : Жизнь

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