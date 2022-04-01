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В Онежском районе произошла лесозаготовительная драма с трелеванием хлыстов

Заместителем Онежского межрайонного прокурора утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего рабочего лесозаготовительной бригады, обвиняемого в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 216 УК РФ).

Установлено, что обвиняемый 01.03.2022 при осуществлении лесозаготовительных работ на участке в квартале 183 Прилукского участкового лесничества Онежского района, управляя специализированной техникой, производил натягивание хлыстов дерева на щит трактора, не убедился в безопасности таких работ, допустил нахождение в зоне их производства другого работника, выполнявшего чокеровку планируемых к трелеванию хлыстов. В результате трелюемый хлыст уперся в сухостойное дерево, которое обломившись у корня упало на рабочего, причинив тяжкий вред здоровью.  

В ходе предварительного следствия заявленные потерпевшим исковые требования в сумме 50 тыс. рублей обвиняемым погашены добровольно.

Уголовное дело расследовано следственным отделом по г. Онега Следственного управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и направлено в Онежский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

27 апрель 12:14 | : Происшествия

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