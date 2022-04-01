В Архангельске задержан борзый 17-летний автоугонщик

Ранним утром 24 апреля в округе Варавино-Фактория мужчина, подходя к оставленному на стоянке автомобилю, заметил, что стекло двери разбито, а в салоне находится неизвестный молодой человек, который пытается завести двигатель.
Гражданин обратился в полицию. Незамедлительно на место происшествия был направлен ближайший наряд ГИБДД. Стражи порядка задержали подозреваемого.
Злоумышленником оказался 17-летний учащийся техникума, проживающий в округе Майская горка.
Отделом дознания Отдела полиции № 1 по обслуживанию округов Варавино-Фактория и Майская горка УМВД России по городу Архангельску в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения). Санкцией статьи предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы. Уголовная ответственность за совершение данного преступления наступает с 14-летнего возраста.