Пьяный пассажир из Питера обидел котласского полицейского словом и делом

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 49-летнего жителя города Санкт-Петербурга в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).
По версии следствия, 24 февраля 2022 года утром обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в вагоне пассажирского поезда сообщением «Санкт-Петербург - Воркута» при стоянке на перроне железнодорожного вокзала «Котлас- Южный», во время правового разбирательства в связи с совершением им административного правонарушения (в нетрезвом состоянии курил в туалете поезда), публично оскорбил сотрудника Котласского линейного отдела МВД России на транспорте и ударил его рукой в область головы, причинив физическую боль. Его противоправные действия пресекли, сняли с поезда и доставили подследственного в отдел полиции для разбирательства.
В ходе допроса обвиняемый свою вину признал и объяснил свои действия алкогольным опьянением.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.