Северодвинск пытались напугать муляжом взрывного устройства

13 апреля в 09:20 в Управление Росгвардии по Архангельской области поступила информация об обнаружении подозрительного предмета рядом с мусорным баком на территории гаражно-строительного кооператива «Волна», расположенного на острове Ягры в Северодвинске.
По указанию дежурного на место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, которые, соблюдая меры безопасности, совместно со специалистом-кинологом УМВД России по Архангельской области со служебной собакой обследовали данную находку.
Подозрительным предметом оказался макет самодельного взрывного устройства, не представляющий опасности. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.