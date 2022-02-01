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Северодвинск пытались напугать муляжом взрывного устройства

13 апреля в 09:20 в Управление Росгвардии по Архангельской области поступила информация об обнаружении подозрительного предмета рядом с мусорным баком на территории гаражно-строительного кооператива «Волна», расположенного на острове Ягры в Северодвинске.

По указанию дежурного на место незамедлительно выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН Росгвардии, которые, соблюдая меры безопасности, совместно со специалистом-кинологом УМВД России по Архангельской области со служебной собакой обследовали данную находку.

Подозрительным предметом оказался макет самодельного взрывного устройства, не представляющий опасности. Проводятся необходимые проверочные мероприятия.

14 апрель 06:26 | : Происшествия

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