Мошенники "кинули" пенсионера из Новодвинска на полмиллиона рублей

28 марта в дежурную часть ОМВД России «Приморский» поступило заявление от 60-летнего новодвинца. Он сообщил, что в феврале текущего года на его мобильный телефон поступил звонок от неизвестного мужчины. Незнакомец представился сотрудником службы безопасности финансовой организации и сообщил, что с банковского счета заявителя пытаются похитить сбережения. Для сохранения накоплений новодвинцу предложили перевести средства на якобы безопасные счета. Испугавшись потерять деньги, мужчина проследовал к ближайшему банкомату и перечислил с дебетовой и кредитной карт по продиктованным собеседником мобильным номерам порядка 550 тысяч рублей.
Спустя несколько недель заявителю пришло смс-сообщение с просьбой погасить долг по кредитной карте. Именно в этот момент он понял, что перевел деньги мошенникам, и обратился с заявлением в полицию.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). В отделе полиции мужчина признался, что ранее слышал и читал о подобного рода преступлениях, но не подозревал, что сам попадет на уловку мошенников.
Сотрудники полиции в очередной раз обращают внимание граждан на то, что банковские работники никогда не звонят клиентам с сообщениями о проблемах со счетом! Так действуют мошенники! При поступлении подобных звонков повесьте трубку и перезвоните по телефону, указанному на обратной стороне карты. Понятия «безопасный» или «резервный» счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте мошенникам себя обмануть!