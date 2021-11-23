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Полиция Архангельской области нашла в подмосковной машине 2.5 кг наркотиков

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Архангельской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции на автодороге М-8 «Холмогоры» был остановлен автомобиль, в котором по оперативной информации могли перевозиться наркотики.

В салоне находились водитель и пассажир – мужчина 1986 года рождения и 26-летняя девушка. Оба – жители Московской области.

В ходе досмотра транспортного средства под обшивкой двери сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 30 свёртков с неизвестным веществом. Исследованием специалистов экспертно-криминалистического центра областного УМВД установлено, что изъятое является синтетическим наркотическим средством общим весом порядка двух с половиной килограммов.

По оперативным данным, мужчина планировал сбыть запрещённые вещества на территории Архангельской области бесконтактным способом через так называемые тайники-закладки. Мужчина заключён под стражу.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

14 март 15:26 | : Происшествия

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