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В деле бывшего мэра Котласа появился новый эпизод

Прокурор области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении индивидуального предпринимателя г. Котласа, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 291, п. «б»  ч. 3 ст.291.1 УК РФ.

По версии следствия с 15.09.2014 по 31.01.2019 он лично передал бывшему главе муниципального образования «Котлас» Андрею Бральнину взятку в виде незаконного оказания услуг имущественного характера по строительству жилого дома и бани, а также их последующему обустройству, общей стоимостью свыше 331 тыс. рублей.

Кроме того, в период времени с 01.08.2019 по 30.05.2020 по поручению взяткополучателя – бывшего главы муниципального образования «Котлас» передал последнему полученную через посредника взятку в виде денег в сумме 300 тыс. рублей. Напомним, сумма взяток в деле Бральнина превышает 18 миллионов рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам оперативно-розыскной деятельности РУФСБ России по области и расследовалось отделом СУ СК России по области и НАО.

Дело направлено в Котласский городской суд Архангельской области для рассмотрения по существу.

 

01 февраль 11:33 | : Происшествия

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