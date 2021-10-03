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В Архангельске рабочий случайно убил себя собственным ножом

Вчера вечером в бытовке на территории пилорамы на улице Дачная в городе Архангельске при проведении реанимационных мероприятий от массивной кровопотери скончался 39-летний рабочий. По предварительным данным, в процессе совместного употребления спиртных напитков после работы нетрезвый потерпевший по собственной неосторожности бытовым ножом причинил себе ножевое ранение бедра, повредив бедренную артерию. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причину смерти мужчины и по результатам проверки принять процессуальное решение.

01 февраль 11:17 | : Происшествия

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