Раненый в живот житель Новодвинска успел добежать до больницы

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
Следствием установлено, что 11 ноября 2021 утром в квартире дома по улице Ломоносова в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее четырех ножевых ранений в область живота 47-летнему мужчине. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, выбежал из квартиры и его своевременно госпитализировали в медицинское учреждение, он остался жив.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что дома выпивал, так как от него ушла супруга к потерпевшему. Последний пришел к нему домой за ее вещами. Между ними произошел конфликт, в порыве гнева он несколько раз ударил соперника ножом. Пострадавший выбежал из квартиры, а он продолжил употреблять спиртные напитки. В содеянном раскаивается.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.