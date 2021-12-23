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Раненый в живот житель Новодвинска успел добежать до больницы

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 60-летнего жителя города Новодвинска в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,  ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство).

Следствием установлено, что 11 ноября 2021 утром в квартире дома по улице Ломоносова в городе Новодвинске обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, нанес не менее четырех ножевых ранений в область живота 47-летнему мужчине. Благодаря тому, что потерпевший оказал сопротивление, выбежал из квартиры и его своевременно госпитализировали в медицинское учреждение, он остался жив. 

В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что дома выпивал, так как от него ушла супруга к потерпевшему. Последний пришел к нему домой за ее вещами. Между ними произошел конфликт, в порыве гнева он несколько раз ударил соперника ножом. Пострадавший выбежал из квартиры, а он продолжил употреблять спиртные напитки. В содеянном раскаивается.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором  обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 январь 08:53 | : Происшествия

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