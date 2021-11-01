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В Архангельске задержан фальшивый остеклитель балконов

Архангельскими полицейскими задержан подозреваемый в совершении серии мошенничеств в отношении пожилых людей.  

Установлено, что от его преступных действий пострадали 17 пожилых жителей Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска.

В конце 2021 года в отдел полиции №5 УМВД России по городу Архангельску поступили несколько схожих обращений. Заявители сообщали о том, что заключили с индивидуальным предпринимателем договор на замену окон или остекление балкона, внесли аванс, однако своих обязательств мужчина не исполнил.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступлений задержан 30-летний житель Кемеровской области. Установлено, что от действий злоумышленника пострадали 17 жителей Соломбальского, Северного и Маймаксанского округов города Архангельска в возрасте от 57 до 85 лет. Общий ущерб, причиненный потерпевшим, составляет не менее 240 тысяч рублей.

По данным следствия, мужчина в дневное время обходил многоэтажные дома и предлагал пожилым людям услуги по изготовлению и установке пластиковых окон, а также остекленению балконов. Мужчина просил на месте оплатить половину стоимости работ (сумма колебалась от 8 до 40 тысяч рублей), а затем переставал выходить на связь. В пакет документов злоумышленник также вкладывал акт приема выполненных работ, которые потерпевшие, не глядя, подписывали вместе с договором об оказании услуги.

По всем фактам мошенничеств были возбуждены уголовные дела, которые в настоящее время соединены в одно производство. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Ведется следствие.

 

 

21 январь 12:34 | : Происшествия

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