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В Онежском районе изверги-родители помещены в СИЗО за издевательства на ребенком

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении супругов из Онежского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2  ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), женщина также подозревается в совершении преступления, предусмотренного  ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).

По версии следствия, в  период с августа 2021 года по январь 2022 года по месту жительства в Онежском районе подозреваемые на почве личной неприязни к 6-летнему сыну женщины, используя незначительные поводы, выражая недовольство его поведением, систематически наносили мальчику побои,  причиняя физические и психические страдания.

О произошедшем стало известно после того, как ребенку потребовалась медицинская помощь, его изъяли из семьи и поместили медицинское учреждение в областном центре.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

12 январь 10:55 | : Происшествия

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