В Онежском районе изверги-родители помещены в СИЗО за издевательства на ребенком

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении супругов из Онежского района, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного п. «г, е» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц в отношении несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, в материальной и иной зависимости от виновного), женщина также подозревается в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним).
По версии следствия, в период с августа 2021 года по январь 2022 года по месту жительства в Онежском районе подозреваемые на почве личной неприязни к 6-летнему сыну женщины, используя незначительные поводы, выражая недовольство его поведением, систематически наносили мальчику побои, причиняя физические и психические страдания.
О произошедшем стало известно после того, как ребенку потребовалась медицинская помощь, его изъяли из семьи и поместили медицинское учреждение в областном центре.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.
Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.