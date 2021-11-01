Пенсионер из Вельска истыкал ножом назойливого гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 65-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).
По версии следствия, 23 декабря 2021 года после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома по переулку Труда в городе Вельске подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 36-летнему ранее судимому за преступления против собственности гостю причинил тому два ножевых ранения в область шеи и брюшной полости. В конфликт вмешался очевидец преступления, который отобрал у хозяина квартиры нож и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.
После задержания подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший не хотел уходить из его квартиры, а после употребления спиртных напитков лег на пол спать. На почве личной неприязни он ударил его ножом по шее, а когда тот встал- ударил в живот. В содеянном раскаивается. Убивать потерпевшего не хотел.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.