Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Пенсионер из Вельска истыкал ножом назойливого гостя

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшегося к уголовной ответственности за преступления против личности и собственности 65-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105  УК РФ (покушение на убийство). 

По версии следствия, 23 декабря 2021 года после совместного употребления спиртных напитков в квартире дома по переулку Труда в городе Вельске подозреваемый на почве личных неприязненных отношений к 36-летнему ранее судимому за преступления против собственности гостю причинил тому два ножевых ранения в область шеи и брюшной полости. В конфликт вмешался очевидец преступления, который отобрал у хозяина квартиры нож и вызвал бригаду скорой медицинской помощи.

После задержания подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что потерпевший не хотел уходить из его квартиры, а после употребления спиртных напитков лег на пол спать. На почве личной неприязни он ударил его ножом по шее, а когда тот встал- ударил в живот. В содеянном раскаивается. Убивать потерпевшего не хотел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, назначены экспертизы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

12 январь 08:59 | : Происшествия

Главные новости


Маленький воин воды*
По реке Барсука. Из цикла «Другие чудеса и тайны Поморья»

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (87)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20