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Пенсионерка из Новодвинска убила брата за детский "кукиш"

2 января 2022 года в медицинском учреждении скончался 52-летний мужчина, которого накануне госпитализировали с места жительства в городе Новодвинске с ножевым ранением грудной клетки.  По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

В ходе следственно-оперативных действий, проведенных вместе с сотрудниками полиции, по подозрению в убийстве задержана 57-летняя пенсионерка- сестра убитого.

В ходе допроса подозреваемая частично признала свою вину и пояснила следователю, что с Нового года по месту жительства употребляли спиртные напитки. 1 января 2022 года они ждали гостей, поэтому она попросила брата освободить единственный стул в помещении кухни. Родственник ей грубо ответил и показал «кукиш». Из-за сильного опьянения не сдержалась и ударила его кухонным ножом. В содеянном раскаивается, убивать брата не хотела, сама попросила вызвать для него бригаду скорой медицинской помощи.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначены экспертизы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанной меру пресечения в виде заключения под стражу.

11 январь 09:05 | : Происшествия

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