Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Допраздновался. В Няндомском районе в новогоднюю ночь мужчина сгорел в союственном авто

Днем 1 января на технологической дороге в пос. Ивакша Няндомского района местные жители обнаружили горящий автомобиль.

На место были направлены пожарные ПЧ-52. В полностью выгоревшем авто были обнаружено тело водителя. Обстоятельства гибели 45-летнего мужчины устанавливаются.

 Вероятнее всего, накануне он находился в состоянии сильного опьянения, не справился с управлением и забуксовал на обочине. Техническая неисправность транспортного средства либо неосторожное обращение с огнем водителя привело к возгоранию, которое на ранней стадии оказалось никем не замеченным. 

 

03 январь 08:25 | : Происшествия

Главные новости


Архангельская область: итоги 2021 года в лицах, фразах, хайпах
За Донбасс ответит Ленин. И другие откровения от первого лица

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Январь 2022 (16)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)
Октябрь 2021 (354)
Сентябрь 2021 (365)
Август 2021 (366)

Деньги


все материалы
«    Январь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20