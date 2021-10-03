Допраздновался. В Няндомском районе в новогоднюю ночь мужчина сгорел в союственном авто

Днем 1 января на технологической дороге в пос. Ивакша Няндомского района местные жители обнаружили горящий автомобиль.
На место были направлены пожарные ПЧ-52. В полностью выгоревшем авто были обнаружено тело водителя. Обстоятельства гибели 45-летнего мужчины устанавливаются.
Вероятнее всего, накануне он находился в состоянии сильного опьянения, не справился с управлением и забуксовал на обочине. Техническая неисправность транспортного средства либо неосторожное обращение с огнем водителя привело к возгоранию, которое на ранней стадии оказалось никем не замеченным.