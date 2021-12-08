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Арестованный наркоделец пытался бунтовать в СИЗО-4 г. Архангельска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего подсудимого по обвинению в незаконном сбыте наркотических средств, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного  ч.2 ст.321 УК РФ (применение насилия  в отношении сотрудника места содержания под стражей в связи с осуществлением им служебной деятельности).

По версии следствия, 12 декабря 2021 года подозреваемый, содержащийся под стражей в СИЗО-4 УФСИН России по Архангельской области, умышленно повредил имущество в камере. Во время пресечения его действий и профилактической беседы, желая дезорганизовать деятельность следственного изолятора, подследственный ударил рукой по голове сотрудника учреждения, сопровождая свои действия нецензурной бранью.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных УФСИН  России по Архангельской области.

30 декабрь 12:03 | : Происшествия

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