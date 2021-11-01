Пьяная девушка на "Форде" покуралесила на улицах Архангельска

В отдел полиции № 5 УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии. На пересечении улиц Кировской и Ильича женщина-водитель, управляя автомобилем «Ford», допустила столкновение с машиной «Renault», после чего скрылась с места аварии.
Спустя некоторое время беглянка была обнаружена сотрудниками отдела полиции № 5 у дома по улице Мостовой. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Стражи порядка доставили ее к месту ДТП, где сотрудниками ГИБДД в отношении нее был составлен административный протокол по части 2 статьи 12.27 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (Оставление водителем места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся).
Примерно в это же время в отдел полиции с заявлением об пропаже автомобиля «Ford» обратился 34-летний архангелогородец. Мужчина предположил, что совершить угон иномарки могла его сожительница, так как у него из кармана куртки пропали ключи от автомобиля.
В ходе работы сотрудниками полиции было установлено, что задержанная архангелогородка ранее уже была лишена права управления транспортным средством за оставление места ДТП, а в октябре этого года привлекалась к ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации (Неправомерное завладение транспортным средством). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.