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Матерый зек Рогачев из Вельска может уйти на пожизненное за покушение на полицейского

Заместителем прокурора области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 56-летнего Рогачева Александра, обвиняемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ).

Установлено, что ранее неоднократно судимый Рогачев, освободившийся последний раз в конце 2020 года из мест лишения свободы условно-досрочно, отбывавший наказание за совершение преступления против жизни человека, решил совершить убийство сотрудника правоохранительных органов.

Для этого, он в вечернее время 20.03.2021, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в г. Вельске, вызвал сотрудников полиции, сообщив о совершенном им ранее правонарушении, и по прибытии последних пытался нанести одному из них 2 удара ножом, однако действия Рогачева были пресечены.

Санкцией статьи предусмотрено уголовное наказание в виде лишения свободы сроком до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненного лишения свободы.

Дело расследовано Вельским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, для рассмотрения по существу оно будет направлено в Архангельский областной суд.

23 август 09:06 | : Происшествия

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