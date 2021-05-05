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В Архангельской области начальница отд. связи обокрала родную "Почту России"

Онежским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней Натальи Чеченковой, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения).

        Согласно предъявленному обвинению Чеченкова, являясь начальником отделения почтовой связи Нименьга Северодвинского почтамта и материально ответственным лицом, с 24.12.2020 по 03.02.2021 совершила хищение денежных средств, в результате чего причинила ущерб акционерному обществу «Почта России» на сумму свыше 130 тысяч рублей.

        В рамках обеспечительных мер, возмещения причиненного ущерба и заявленного гражданского иска, органом следствия наложен арест на банковские счета обвиняемой и находящиеся на них денежные средства в сумме свыше 121 тысячи рублей. 

        Дело расследовано следственным отделом по городу Онега СУСК Российской Федерации по Архангельской области и НАО и направлено для рассмотрения по существу в Онежский городской суд.

11 август 09:06 | : Происшествия

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