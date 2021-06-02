Архангельский рецидивист смертельно обиделся на собутыльника

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности и собственности 28-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием и судом установлено, 24 марта 2021 года вечером в одной из квартир дома по улице Локомотивная в городе Архангельске осужденный после совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений к хозяину жилища, вызванных оскорблениями, нанес тому множественные удары металлическим стулом по голове и удар ножом в область грудной клетки. От полученного ножевого ранения пострадавший скончался на месте преступления.
В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки, пока хозяин жилища не уснул. Проснувшись, тот стал ему предъявлять необоснованные претензии. Чтобы его успокоить, он ударил его стулом по голове, а потом нанес удар ножом в грудь. Через некоторое время сам позвонил в скорую медицинскую помощь и пояснил, что обнаружил дома друга, не подающего признаков жизни.
Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.