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Архангельский рецидивист смертельно обиделся на собутыльника

 Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому за преступления против личности и собственности 28-летнему жителю областного центра. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием и судом установлено, 24 марта 2021 года  вечером в одной из квартир дома по улице Локомотивная в городе Архангельске осужденный после совместного употребления спиртных напитков на почве личных неприязненных отношений к хозяину жилища, вызванных оскорблениями, нанес тому множественные удары металлическим стулом по голове и удар ножом в область грудной клетки. От полученного ножевого ранения пострадавший скончался на месте преступления.

В ходе допроса подследственный признал свою вину и пояснил следователю, что в гостях у потерпевшего употреблял спиртные напитки, пока хозяин жилища не уснул. Проснувшись, тот стал ему предъявлять необоснованные претензии. Чтобы его успокоить, он ударил его стулом по голове, а потом нанес удар ножом в грудь. Через некоторое время сам позвонил в скорую медицинскую помощь и пояснил, что обнаружил дома друга, не подающего признаков жизни.

Приговором Исакогорского районного суда города Архангельска ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.

 

28 июнь 09:00 | : Происшествия

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