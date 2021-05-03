Сразу два пьяных ДТП в Архангельской области на выходных. Они за это ответят

В минувшие выходные в Приморском районе произошло два резонансных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди. Так, 19 июня около 21.20 на автодороге «Исакогорка-Новодвинск-Холмогоры» 45-летний водитель автомобиля Тойота сбил двух велосипедистов, после чего с места происшествия скрылся. Автомобиль правонарушителя с характерными повреждениями был обнаружен сотрудниками полиции в одном из садовых товариществ. На дачном участке нашли и владельца автомобиля, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Злоумышленник уверял полицейских, что не заметил никакой аварии, хотя, согласно данным камер видеонаблюдения, один из велосипедов он протащил на капоте автомашины несколько километров.
Также установлено, что данный мужчина неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение скоростного режима.
А вечером 20 июня в деревне Повракульская 30-летний архангелогородец, управляя автомашиной Форд, утратил контроль над движением и, съехав в кювет, столкнулся с деревом. В момент аварии в машине находилось шесть человек. Пострадали пять несовершеннолетних в возрасте 16-17 лет, четверо из них госпитализированы, причем трое – в реанимационное отделение. Водитель не пострадал. Установлено, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. При этом ранее злоумышленник неоднократно привлекался к ответственности, в том числе к уголовной, за езду в нетрезвом состоянии, а также нарушение скоростного режима.
За нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, в отношении обоих злоумышленников возбуждены уголовные дела. Санкция соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех до семи лет.
В настоящее время злоумышленники задержаны и помещены в изолятор временного содержания. Следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовных дел находится на контроле руководства областного Управления МВД.