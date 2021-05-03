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17-летний юноша исчез в водах реки Пинега

Вчера вечером во время передвижения по песчаной косе  на реке Пинега у деревни Верхняя Паленга  пропал 17-летний юноша, друзья его не смогли найти в воде. По данному факту следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу проводится доследственная проверка.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на обнаружение подростка. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия и по результатам проверки  принять процессуальное решение.

Сотрудники правоохранительных органов напоминают о необходимости соблюдать правила безопасности при нахождении вблизи водных объектов. Помните:

- нельзя купаться в местах, где установлены запрещающие знаки;

- купание детей, без присмотра взрослых категорически запрещено;

- нельзя оставлять детей, особенно малышей, без присмотра около водных объектов;

- перед отдыхом необходимо напомнить детям о правилах безопасности при играх у водоемов;

- нельзя купаться в холодной воде;

- нельзя заходить в воду в состоянии алкогольного опьянения;

- нельзя нырять с высоты, не зная глубины и рельефа;

- нельзя подплывать к судам (так как вблизи судна возникает течение, которое может затянуть под винт), плотам и иным плавсредствам;

- нельзя хватать друг друга за ноги и за руки.

Берегите себя и своих близких! 

20 июнь 12:37 | : Происшествия

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