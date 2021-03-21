Архангельск пока без воды. Когда включат, неизвестно

Как с грустью сообщает «РВК-Архангельск», принося искренние извинения жителям трех округов областной столицы, ликвидировать аварию на "тысячнике" к обещанным 5 утра не удалось. Восстановительные бригады работали всю ночь…
Демонтирован поврежденный участок трубы. Сейчас идут сварочные работы, после чего потребуется несколько часов для заполнения системы водой для нормального рабочего давления.
Напомним, авария произошла вчера днем, компания оповестила горожан о необходимости сделать запасы живительной влаги и наладила ее развоз по районам.
Рвануло магистраль в районе ул. Карла Либкнехта и пр. Ломоносова. Судя по всему, виной тому строительство нового здания Арбитражного суда, с самого начала вызывавшего вопросы своей стоимость. Как известно – где тонко, там рвется.
Прокуратура начала проверку…