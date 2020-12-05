Вельский парнишка украл телефон и провернул махинацию с мобильным банком

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего жителя Вельского района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета).
По версии следствия, в феврале текущего года в общежитии одного из техникумов города Вельска несовершеннолетний подозреваемый украл у учащегося мобильный телефон. Затем воспользовался функцией мобильного банка и перевел с чужого счета на свою банковскую карту более 6,5 тысяч рублей, которыми распорядился по своему усмотрению.
В ходе допроса подозреваемый дал признательные показания и пояснил следователю, что денежные средства потратил на ставки в букмекерской конторе.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению несовершеннолетним преступления.