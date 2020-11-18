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Улететь в никуда. В Архангельской области мошенники дурят отпускников с авиабилетами

В сезон отпусков и длительных праздничных выходных у разнообразных сайтов по продаже авиа и железнодорожных билетов горячая пора. Такие интернет сервисы удобны, поэтому популярны, но мошенники добрались и до них, создавая для этого сайты-двойники, куда туристов завлекают дешевыми билетами, а в итоге похищают их деньги и получают данные банковских карт.

Жители Архангельской области не исключение.

Так, в феврале текущего года пенсионерка из г. Северодвинска, желая посетить в мае столицу Республики Татарстан, решила приобрести авиабилет при помощи сети «Интернет» и, не подозревая, что перешла на фальшивый сервис по продаже таких билетов, ввела конфиденциальные данные своей банковской карты, предоставив тем самым злоумышленнику доступ к своему банковскому счету, с которого он похитил около 9 тысяч рублей.

Прокуратура области призывает граждан относится внимательно к использованию интернет-сервисов. Воспользуйтесь услугами авиакомпаний или агентств по продаже билетов, давно зарекомендовавших себя на рынке. С осторожностью отнеситесь к деятельности неизвестных вам сайтов, особенно тех, которые привлекают ваше внимание специальными предложениями и низкими ценами. Эти простые правила помогут вам сэкономить деньги и сберечь нервы.  

09 март 11:20 | : Происшествия

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