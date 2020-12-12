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Догулялась. В Холмогорском районе автомобиль наехал на подвыпившую даму

В ОМВД России по Холмогорскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.


По предварительной информации, 22 февраля 2021 года около 22.30 на 67 километре автодороги «Архангельск - Пинега – Мезень» водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Нива», двигаясь со стороны города Архангельска в сторону села Лешуконское, совершил наезд на женщину 1975 года рождения. Пострадавшая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, шла по середине проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов.


В результате ДТП женщина с различными травмами доставлена в больницу.


По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


23 февраль 09:33 | : Происшествия

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