Догулялась. В Холмогорском районе автомобиль наехал на подвыпившую даму

В ОМВД России по Холмогорскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии.
По предварительной информации, 22 февраля 2021 года около 22.30 на 67 километре автодороги «Архангельск - Пинега – Мезень» водитель 1987 года рождения, управляя автомобилем «Нива», двигаясь со стороны города Архангельска в сторону села Лешуконское, совершил наезд на женщину 1975 года рождения. Пострадавшая, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, шла по середине проезжей части вне населенного пункта без светоотражающих элементов.
В результате ДТП женщина с различными травмами доставлена в больницу.
По факту дорожно-транспортного происшествия сотрудниками полиции проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.