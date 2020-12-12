Официальные подозрения в адрес руководителей "Архоблэнерго" и "ТГК-2" (видео задержания)

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении лиц, из числа руководства АО «Архоблэнерго» (Заикин) и ПАО «ТГК-2» (Пинигина), подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и ч.2 ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия, в результате допущенного подозреваемыми злоупотребления должностными полномочиями в период с 2018 по 2020 годы создана угроза энергетической безопасности Архангельской области, дестабилизирована работа АО «Архоблэнерго», которому причинен значительный материальный ущерб в размере не менее 350 миллионов рублей, организацией получен отрицательный финансовый результат в виде чистого убытка в размере более 290 миллионов рублей, кредиторская задолженность искусственно увеличена до более чем 1 миллиарда рублей, при этом образовалась задолженность перед бюджетом по налогам и страховым взносам в размере более 140 миллионов рублей.
Кроме совершения действий, направленных на удовлетворение личных корыстных потребностей, подозреваемые предприняли ряд мер, направленных на дестабилизацию финансового положения АО «Архоблэнерго» и последующее его банкротство с целью монополизации и получения контроля над топливно- энергетическим рынком Архангельской области.
Уголовное дело возбуждено на основании совместной работы Управления "П" СЭБ ФСБ России, РУФСБ России по Архангельской области и УМВД России по Архангельской области. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемые задержаны в Москве и Архангельске. По месту работы и жительства подозреваемых при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Архангельской области проведены обыски, изъята необходимая документация.
Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следствие ведет второй отдел по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) Следственного управления СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.
Для интересующихся кадры задержания: