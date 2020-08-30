Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Приговор Сергею Родионову – 8 лет строгого и многомиллионный штраф

Как сообщают наши коллеги из ИА «Эхо севера» из зала суда, бывший глава регионального отделения ФНС по Архангельской области получил 8 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима плюс штраф 28 миллионов (трехкратный размер полученной им взятки).

Так же осужденный лишен спецзвания, правительственных наград. Ему запрещено (после отсидки) занимать должности в государственной и муниципальной власти.

При этом наблюдатели считают такой приговор достаточно мягким с учетом резонансности события. Видимо, в ходе следствия Родионов много чего рассказал интересного…

Напомним, Родионов был задержан в начале декабря 2019 года при получении части взятки в размере 1 миллион рублей в помещении кафе «Der Hleb» на проспекте Ломоносова в Архангельске. Хронику его задержания можно посмотреть здесь.

01 февраль 11:36 | : Происшествия

Главные новости


Занимательная пиромания-2
Архангельск. Занимательная пиромания

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Февраль 2021 (11)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)

Деньги


все материалы
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20