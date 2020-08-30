Приговор Сергею Родионову – 8 лет строгого и многомиллионный штраф

Как сообщают наши коллеги из ИА «Эхо севера» из зала суда, бывший глава регионального отделения ФНС по Архангельской области получил 8 лет заключения с отбыванием наказания в колонии строго режима плюс штраф 28 миллионов (трехкратный размер полученной им взятки).
Так же осужденный лишен спецзвания, правительственных наград. Ему запрещено (после отсидки) занимать должности в государственной и муниципальной власти.
При этом наблюдатели считают такой приговор достаточно мягким с учетом резонансности события. Видимо, в ходе следствия Родионов много чего рассказал интересного…
Напомним, Родионов был задержан в начале декабря 2019 года при получении части взятки в размере 1 миллион рублей в помещении кафе «Der Hleb» на проспекте Ломоносова в Архангельске. Хронику его задержания можно посмотреть здесь.