Уроженец Узбекистана из Архангельска распространил интимное видео с соплеменницей

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 39-летнего уроженца Республики Узбекистан в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 137 УК РФ (незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну) и п. «б» ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконное распространение порнографических материалов, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»).
По версии следствия, в 2019 году в городе Архангельске обвиняемый осуществил фото и видеосъёмку их полового акта с 35-летней уроженкой Республики Узбекистан, после чего посредством сети Интернет отправил изготовленные им материалы двум знакомым потерпевшей.
В ходе допроса обвиняемый признал свою вину и пояснил следователю, что направил интимные материалы из ревности, чтобы наказать потерпевшую за разрыв с ним отношений.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
(кадр из к/ф "Белое солнце пустыни")