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Бывший глава Виноградовского района проведет праздники на «Белой горе»

Такое решение вынес вчера суд, рассмотрев ходатайство защиты Алексея Таборова о переводе подследственного под домашний арест, а также ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей.

Таборов был задержан органами 14 октября текущего года по подозрению в коррупционных деяниях и содержится в архангельском СИЗО №4 «Белая гора». Суд продлил срок его ареста до 13 февраля 2021 года.

Напомним, в чем его обвиняют:

По версии следствия, глава Виноградовского р-на обратился к предпринимателю с предложением за счет собственных средств осуществить строительство многоквартирных домов с целью последующей реализации их муниципальному образованию. За заключение муниципальных контрактов на покупку более 20 квартир в построенных домах обвиняемый  потребовал безвозмездно передать в пользование для своей знакомой квартиру в одном из них стоимостью более 2,5 миллионов рублей. Из-за отсутствия финансирования исполнение муниципальных контрактов было прекращено,  в связи с чем обвиняемый гарантировал предпринимателю приобрести построенные им квартиры за счет средств муниципального бюджета после заключения фиктивного договора-купли продажи квартиры, ранее предоставленной его знакомой в безвозмездное пользование, и регистрации права собственности на нее.

12 декабрь 07:30 | : Происшествия

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