Пипл схавает. Фальшивая история России в фильме про Мосеев остров

Несколько мыслей про рекламируемый документальный фильм "Мосеев остров: колыбель российского флота" Ольги Лаптевой.



Мне удалось его посмотреть в Архангельском литературном музее, впрочем, его показы идут повсеместно и бесплатно, и, как сама автор фильма заявила - он гарантировано получит возможности проката по всем телеканалам страны.



Начну же сразу с того, что фильм мне не понравился. Нет в нём души - как обычно - столичные умники приехали и что-то по верхам настрогали, не влезая в душу и быт. Сварганили\замастырили какое-то сумбурное варево о делах "Замкадья" и выдали "на ура" для таких же, как сами, жителей "Москва-бада"... И все должны с радостным придыханием сему восторгаться - ведь про глубинку вспомнили!!!



Но что именно в этом фильме? Для начала - про сам Мосеев остров практически ничего! Зачем же дурачить Соломбальцев этим названием? Фильм откровенно - одна из поделок по возвеличиванию Петра Алексеевича Романова: ах, какой он мудрый, и ах, какой он великий... Вскользь там что-то упомянули про то, что он поморские суда запретил строить - ну мало ли блажь нашла на "нашу гордость"... А сколько жизней это стоило нашим предкам - не сказали...



Не сказали и о том, что Пётр никаких "новых реформ" не придумал - он ведь был всего-то продолжателем того, что начали его предки. При этом, если те вводили новшества по умному, то он просто ломал страну ради быстроты. Был ли смысл в этом? Нет - просто так случилось, что этот царь был самый малограмотный и безумный в своей жестокости. А его почитание, привитое последующими Романовыми - не более чем "Стокгольмский синдром"...



Вернусь к фильму. Как всегда начали опять трескотню про "первые государственные верфи" в Соломбале (под видеоряд с других мест), появившиеся "благодаря гению Петра 1" . Тогда как каждый Соломбалец давно в курсе, что первые государственные верфи там были построены ещё при Иване Грозном до основания Архангельска!

На мой вопрос про это после фильма режиссёр сообщила, что цель её возвеличить Петра 1. Зачем же тогда было называть фильм так? Для коньюктурки?!



Так что реальности в этом фильме - ни на грош... Где информация о том, что построенные при Алексее Михайловиче Гостиные Дворы практически были разрушены при его сыне Петре? Что вся торговля в Архангельске была запрещена и только после смерти Петра следующие правители отменяют все его безумные запреты по нашему городу?! Это и про запрет строить корабли, и про запрет на заход купеческих судов в Архангельск.



Да , взяты интервью у ряда специалистов, но как надёрганы их цитаты? Они лишь про "Великость" Петра и нисколечко про то, что без Архангельска он был бы никем. Вскользь о первой Петропавловской крепости (ныне Новодвинской), вскользь о поднятых в Архангельске флагах, о том, что царь тут чуть не потонул, тут же про Соловки, про Петербург... "Смешались в кучу кони, люди"... А ведь заглавие гласило что фильм про Мосеев остров! О нём же забыли...



В конце лишь опять упомянули, что в старину на этом острове был парк, где гуляли горожане и что неплохо было бы его там возродить. Но о том, что остров был на 90% больше, и сейчас он почти весь смыт, не сказали. А раз так, не много там нынче места осталось и такие потуги - всего лишь болтовня для тех, кто там не бывал. Впрочем, не о нём и снимали - а о царе Петре... А может быть и не о нём, а о всех Московских царях в его лице - и прошлых и нынешних - чтобы показать свою верноподданическость трону. Кто бы его не занимал.



В этом весь посыл данного творения – да, Пётр был безграмотен, да, головы лично рубил, да, принимал решения, из-за которых люди тысячами гибли и которые потом следующие цари спешно отменяли, да, навязывал нам алкоголь и табак, да, уничтожил пол страны народа - но каков молодец!

А Мосеев остров... Да Бог с ним. Дадут снова денег - ещё что-нибудь там поснимаем , там много чего и кого побывало.

Пипл все схавает.

Михаил Силантьев