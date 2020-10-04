Житель Няндомы жестоко отомстил отцу за спившуюся мать

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 23-летнего жителя Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следствием установлено, что 3 июля 2020 года ночью по месту жительства в частном доме в городе Няндома обвиняемый на почве личной неприязни нанес спящему 54-летнему отцу два удара ножом в область глаза и шеи. Затем предпринял меры к уничтожению улик преступления и сокрытию тела и уехал на поезде в город Архангельск.
Указанное преступление удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудника патрульно- постовой службы УМВД России по г.Архангельску, который убедил 23-летнего мужчину, рассказавшему в компании об убийстве отца, вместе с ним проследовать в отдел полиции и обратиться с заявлением о явке с повинной, что тот и сделал. Затем сотрудники правоохранительных органов в земле на придомовой территории частного дома, расположенного в городе Няндома, обнаружили тело убитого.
В ходе допроса подследственный признал свою вину в убийстве и пояснил следователю, что на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к главе семейства, так как считал, что по вине отца спилась его мать. С целью убийства он нанес спящему потерпевшему два удара ножом в область головы, после чего закопал его тело на придомовой территории. Одежду потерпевшего, одеяло, при помощи которого вытаскивал тело, он сжёг в металлической бочке на приусадебном участке. Затем на поезде уехал в областной центр, где в компании рассказал о совершенном убийстве и вместе с сотрудником полиции пришел в отдел внутренних дел, написал заявление и сообщил, где спрятал тело отца.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.