Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Житель Няндомы жестоко отомстил отцу за спившуюся мать

 Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению 23-летнего жителя Няндомского района в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105  УК РФ (убийство).

Следствием установлено,  что 3 июля 2020 года ночью по месту жительства в частном доме в городе Няндома обвиняемый на почве личной неприязни нанес спящему 54-летнему отцу два удара ножом в область глаза и шеи. Затем предпринял меры к уничтожению улик преступления и сокрытию тела и уехал на поезде в город Архангельск.

Указанное преступление удалось раскрыть благодаря бдительности сотрудника патрульно- постовой службы УМВД России по г.Архангельску, который убедил 23-летнего мужчину, рассказавшему в компании об убийстве отца, вместе с ним проследовать в отдел полиции и обратиться с заявлением о явке с повинной, что тот и сделал. Затем сотрудники правоохранительных органов в земле на придомовой территории частного дома, расположенного в городе Няндома, обнаружили тело убитого.

В ходе допроса подследственный признал свою вину в убийстве и пояснил следователю, что на протяжении нескольких лет испытывал личную неприязнь к главе семейства, так как считал, что по  вине отца спилась  его мать. С целью убийства он нанес  спящему потерпевшему два удара ножом в область головы, после чего закопал  его тело на придомовой территории. Одежду потерпевшего, одеяло, при помощи которого вытаскивал тело, он сжёг в металлической бочке на приусадебном участке. Затем на поезде уехал в областной центр, где в компании рассказал о совершенном убийстве и вместе с  сотрудником полиции пришел в отдел внутренних дел, написал заявление и сообщил, где спрятал тело отца.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным  прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

11 декабрь 08:56 | : Происшествия

Главные новости


В Архангельске продолжается борьба за прямые выборы мэра
Новая концессия от «РВК-Архангельск»: Что она принесет городу

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Декабрь 2020 (129)
Ноябрь 2020 (308)
Октябрь 2020 (307)
Сентябрь 2020 (297)
Август 2020 (292)
Июль 2020 (303)

Деньги


все материалы
«    Декабрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20