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Сиделец Онежской колонии ложно обвинил охрану в избиении

Следственными органами  Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому  автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению отбывающего наказание за убийство 46-летнего уроженца Башкирской АССР в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).

Следствием установлено, что осужденный, преследуя цель сменить исправительное учреждение и режим изоляции,  будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что должностные лица колонии нанесли ему не менее 53 ударов руками и ногами по телу, а также избили других осужденных.

         В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению осужденного, информация о применении физической силы к лицам, отбывающим наказание в колонии, не нашла своего подтверждения. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину в заведомо ложном доносе.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным  заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

 

30 сентябрь 11:43 | : Происшествия

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