Сиделец Онежской колонии ложно обвинил охрану в избиении

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу по обвинению отбывающего наказание за убийство 46-летнего уроженца Башкирской АССР в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос о совершении тяжкого преступления).
Следствием установлено, что осужденный, преследуя цель сменить исправительное учреждение и режим изоляции, будучи предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, сделал несоответствующее действительности заявление о том, что должностные лица колонии нанесли ему не менее 53 ударов руками и ногами по телу, а также избили других осужденных.
В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по заявлению осужденного, информация о применении физической силы к лицам, отбывающим наказание в колонии, не нашла своего подтверждения. В ходе допроса в качестве обвиняемого он признал свою вину в заведомо ложном доносе.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.